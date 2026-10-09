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Švedski fudbalski komentator i stručnjak Slađan Sabahudin Osmanagić preminuo je u 55. godini nakon borbe sa srčanim problemima, preneli su mediji. Poznati sportski novinar poslednje dane života proveo je u Novom Sadu, gde je i preminuo.

Osmanagić je bio jedno od prepoznatljivih lica švedskog sportskog novinarstva, a veliku popularnost stekao je zahvaljujući stručnim analizama i komentarisanju najvažnijih fudbalskih događaja.

Rođen je u švedskom gradu Vernamu, gde je započeo karijeru sportskog novinara i komentatora. Njegov otac poreklom je iz Bosne i Hercegovine, dok mu je majka iz Srbije, a Osmanagić je tokom života isticao povezanost sa oba naroda.

Iako je rođen i odrastao u Švedskoj, nikada nije zaboravio svoje korene. Govorio je da poseduje švedsko državljanstvo, ali da sebe smatra polu Bošnjakom, polu Srbinom.

Tokom devedesetih godina prošlog veka radio je kao voditelj i reporter za švedski radio P3, da bi se kasnije u potpunosti posvetio fudbalu. Njegov veliki proboj na nacionalnoj sceni dogodio se tokom Svetskog prvenstva 2006. godine, kada je angažovan kao stručni komentator švedske televizije SVT.

Zbog načina na koji je izveštavao sa Mundijala, na toj televiziji dobio je nadimak „Ombudsman Svetskog prvenstva“. Nakon završetka turnira nastavio je da radi kao stručnjak za međunarodni fudbal u emisiji "Sportspegeln".

Posebno se istakao i komentarisanjem utakmica Lige šampiona, a 2008. godine prešao je na televiziju Viasat, gde je dodatno učvrstio status jednog od poznatijih fudbalskih komentatora u Švedskoj.

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