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Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester siti prekršio više od 100 finansijskih pravila Premijer lige tokom devet sezona, od 2009/10. do 2017/18. godine. Klub je proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih propisa, kao i po većini optužbi za nesaradnju tokom istrage.

Siti je optužbe dobio u februaru 2023. godine, nakon četvorogodišnje istrage, ali je sve vreme negirao krivicu. Klub je uložio žalbu na odluku komisije.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompani je proveo u Mančester sitiju od 2008. do 2019. godine. Za to vreme osvojio je četiri titule Premijer lige, uz više domaćih trofeja, i postao jedna od najvažnijih figura u istoriji kluba.

Belgijanac je ostavio dubok trag na "Etihadu", gde mu je podignuta i statua, a aktuelna finansijska afera, kako ističe, ne menja njegov pogled na ono što je ekipa postigla na terenu.

"Proveo sam 11 godina u klubu. Voleo sam sve te godine, kao i sve što smo ostvarili i uradili na terenu. To je nešto na šta sam zaista ponosan", rekao je Kompani.

Kompani je istakao da se kao igrač nije bavio pitanjima koja su se odvijala van terena, dok mu je sada, kao treneru Bajerna, pažnja usmerena na obaveze sa nemačkim klubom.

"Kao igrač nisam bio deo svega toga, a sada, kao trener Bajerna, ne bavim se previše tom temom. Pripremam utakmicu koju imamo sutra, kao i onu koja nas čeka naredne nedelje. To je moj posao kao trenera", poručio je Kompani.