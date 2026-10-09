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Vezista je postao meta provokacija navijača Njukasla, najvećeg rivala Sanderlenda. Prema snimku koji se proširio društvenim mrežama, jedan od pristalica „svraka“ prepoznao je Džaku u marketu i dobacivao mu „kovid, kovid“, aludirajući na skandal zbog kojeg je kažnjen.

Situacija nije prerasla u fizički sukob, a Džakina supruga povukla ga je za rukav i udaljila od provokatora.

Navijač, međutim, nije odustajao od dobacivanja.

Osim prozivki zbog kovid sertifikata, čulo se i „Bruno, Bruno“, što se odnosilo na Bruna Gimaraeša i ranije tenzije između njega i navijača Sanderlenda.

Džaka je u četvrtak, prema navodima o slučaju, kažnjen uslovnom kaznom zatvora u trajanju od dve godine, kao i novčanom kaznom od 50 dnevnih iznosa po 3.000 švajcarskih franaka, odnosno ukupno 150.000 franaka, što je oko 160.000 evra.

Fudbaler je prethodno priznao da je tokom pandemije koronavirusa falsifikovao dva sertifikata o vakcinaciji. Slučaj je dospeo u javnost nakon što je švajcarski list „Blik“ objavio da je protiv njega pokrenut postupak pred tužilaštvom kantona Lucern.