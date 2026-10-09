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Trener fudbalera Novog Pazara Strahinja Pandurović rekao je danas da njegovu ekipu očekuje fizički zahtevna utakmica u Beogradu protiv Partizana u 11. kolu Super lige Srbije.

1/5 Vidi galeriju Partizan - OFK Beograd Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Ne može da se preti kada idete Partizanu, ali nisu u najboljem ritmu od starta sezone. Gubili su bodove u mečevima koje su zaslužili da dobiju. Možda su najbolje izgledali u Surdulici sa igračem manje. Za reper bih uzeo njihove utakmice u Evropi. Potentni su i individualno jaki u fazi napada, dok imaju defanzivnih problema", rekao je Pandurović.

"Dosta dugo sam bio tamo. Imam skoro 300 evropskih i domaćih utakmica kao pomoćnik na klupi. Tamo je svaka utakmica finale, stalno je imperativ, a posebno posle ovakvih rezultata. Ne sumnjam da će se oni u nekom trenutku pokazati u mnogo boljem svetlu nego do sada, ali imamo i mi naše ciljeve", naveo je Pandurović.

"Pokazali smo da dosta kvalitetnije izgledamo protiv jačih rivala, pa nam odgovaraju ekipe što hoće da se nadigravaju i nadmeću. Nisam želeo da momke previše opterećujem protivnikom, kroz taktičke vežbe i nameštanja došli smo do toga kako želimo da izgledamo na stadionu Partizana", dodao je on.

Novi Pazar je osmi na tabeli sa 13 bodova, pet više od Partizana sa utakmicom manje na 11. mestu U ekipu Novog Pazara vratio se oporavljeni Matija Malekinušić, kojem su zimus na pripremama u Antaliji stradali ligamenti kolena.

"Biće zahtevno i teško. Mislim da smo se za ove tri sedmice dobro pripremili. Videli smo vrline i mane protivnika. Maksimalno smo spremni, pa šta nam bog da. Nije bilo problema da se uklopim u trening, iako smo na početku bili oprezni. Išli smo korak po korak", kazao je Malekinušić.