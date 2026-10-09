Nekadašnji fudbale r Barselone , ali i Porta, Fiorentine, Betisa i drugih timova, Kristijan Teljo, rekao je da Lamin Jamal ne bi mogao da igra kao starter 2012. godine u Barseloni.

"Mislim da Lamin Jamal ne bi imao mesta u Barseloninoj ekipi iz 2012. godine. U to vreme je svakom omladincu Barse bilo gotovo nemoguće doći do prvog tima zbog konkurencije. Pričamo o Leu Mesiju, Davidu Vilji, Pedru, Aleksisu Sančezu...", napisao je Kristijan Teljo koji je bio član Barselone tih godina", rekao je Teljo.