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Nekadašnji fudbaler Barselone, ali i Porta, Fiorentine, Betisa i drugih timova, Kristijan Teljo, rekao je da Lamin Jamal ne bi mogao da igra kao starter 2012. godine u Barseloni.

Lamin Jamal Foto: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo mišljenje koje je na mrežama izazvalo lavinu komentara.

"Mislim da Lamin Jamal ne bi imao mesta u Barseloninoj ekipi iz 2012. godine. U to vreme je svakom omladincu Barse bilo gotovo nemoguće doći do prvog tima zbog konkurencije. Pričamo o Leu Mesiju, Davidu Vilji, Pedru, Aleksisu Sančezu...", napisao je Kristijan Teljo koji je bio član Barselone tih godina", rekao je Teljo.

Kurir sport / Sportske. net

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