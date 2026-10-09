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Prednost Finskoj donela je Ema Koivisto golom u 28. minutu, a vođstvo je uvećala Lota Lindstrom pogotkom u 36. minutu.

Gol za selekciju Srbije postigla je Vesna Milivojević u 82. minutu, dok je konačan rezultat postavila napadačica Finske Sani Fransi pogotkom u 88. minutu.

Revanš je na programu u utorak, 13. oktobra, u Staroj Pazovi.

(Beta)

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