Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je na gostujućem terenu u Tampereu od selekcije Finske 1:3, u prvoj utakmici dvomeča polufinala baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.
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Prednost Finskoj donela je Ema Koivisto golom u 28. minutu, a vođstvo je uvećala Lota Lindstrom pogotkom u 36. minutu.
Gol za selekciju Srbije postigla je Vesna Milivojević u 82. minutu, dok je konačan rezultat postavila napadačica Finske Sani Fransi pogotkom u 88. minutu.
Revanš je na programu u utorak, 13. oktobra, u Staroj Pazovi.
(Beta)
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