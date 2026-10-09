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"Jako sam srećan što sam produžio ugovor. Želim da se zahvalim klubu na poverenju, kao i svima koji su me doveli do ovde. Jedva čekam da započnem ovu novu avanturu i da dam sve za ovaj dres. Napred Juventus", naveo je Gonzales, a preneo klub putem objave na društvenoj mreži Iks (X).

Gonzales (28) je u Juventus došao u avgustu 2024. godine iz Fjorentine, i od tad je odigrao ukupno 45 utakmica, postigao sedam golova i upisao pet asistencija za italijanski klub.

Argentinski krilni napadač je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Atletiko Madridu, dok je u dosadašnjem delu ove sezone odigrao ukupno pet mečeva i postigao dva pogotka za klub iz Torina.

Nakon pet odigranih kola u Seriji A, Juventus je sedmi na tabeli sa 10 bodova.

(Beta)