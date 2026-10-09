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Montela napušta klupu Turske posle loših rezultata na Svetskom prvenstvu i u Ligi nacija, iako mu je ugovor važio još dve godine.

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Turske - Vićenco Montela Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Montela je reprezentaciju Turske preuzeo 2023. godine i odveo je na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj 2024, gde je ostvarila najbolji rezultat još od 2008. godine. Turci su stigli do četvrtfinala, ali ih je tamo zaustavila Holandija.

Uspeh na kontinentalnom šampionatu podigao je očekivanja pred naredna velika takmičenja, a Montela je potom postao prvi strani selektor koji je Tursku odveo na Svetsko prvenstvo.

Međutim tu je sve krenulo nizbrdo.Nastup na Mundijalu nije ispunio velika očekivanja nacije, pošto je reprezentacija završila takmičenje već u grupnoj fazi.

Porazi od Australije rezultatom 0:2 i Paragvaja sa 0:1 dodatno su uzdrmali poziciju italijanskog stručnjaka. Problemi su se nastavili i u Ligi nacija, gde se Turska u najjačoj diviziji našla u grupi sa Belgijom, Francuskom i Italijom.

Turci su izgubili prve četiri utakmice i našli se pred ispadanjem u niži rang. Montela je tako poražen u šest od poslednjih sedam mečeva na klupi nacionalnog tima, što je, prema navodima medija, doprinelo odluci o njegovoj smeni.

Prema pisanju turskih medija, 52-godišnji trener trebalo bi da dobije otpremninu u visini pet mesečnih plata, odnosno oko milion evra.

Uprkos lošoj završnici mandata, Montela je ostavio i pozitivan trag. Pod njegovim vođstvom Turska je značajno napredovala na rang-listi FIFA, pošto je sa 42. mesta u septembru 2023. stigla do 22. pozicije tokom 2026. godine, što joj je najbolji plasman u poslednjih deset godina.

Na ukupno 40 utakmica pod njegovim vođstvom, Turska je ostvarila 21 pobedu i pretrpela 14 poraza.

Kao jedan od mogućih naslednika pominje se Arda Turan, nekadašnji kapiten reprezentacije Turske i aktuelni trener Šahtjora iz Donjecka. Za sada, međutim, nije potvrđeno ko će preuzeti nacionalni tim.