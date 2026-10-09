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Tamošnje Ministarstvo pravde potvrdilo je da će mere bezbednosti ostati na snazi do donošenja nove odluke, nakon što je prethodna poništena zbog proceduralnih nepravilnosti.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti - Arsenal, 19.4.2026. Foto: Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Zaštita 37-godišnjeg Pinta trebalo je da bude okončana u subotu, ali je produžena dok nadležni ne donesu novu odluku. Ministarstvo pravde navelo je da je prethodno rešenje poništeno jer Pinto nije bio "uredno obavešten o razlozima odluke" niti mu je pružena prilika da je ospori.

Njegovi advokati prethodno su upozorili na nepravilnosti u postupku i ukazali na ozbiljne pretnje kojima je njihov klijent izložen. Pinto je u aprilu prošle godine fizički napadnut u Lisabonu, a sam je izjavio da je morao da se preseli na tajnu lokaciju zbog brojnih pretnji smrću.

Njegov rad na sajtu "Fudbal liks" izazvao je potrese u međunarodnom fudbalu. Pinto je počeo da objavljuje dokumente krajem 2015. godine, nakon što je neovlašćenim pristupom računarima došao do ogromne količine podataka. Materijal je kasnije prosleđen konzorcijumu evropskih istraživačkih medija, koji je objavio informacije o spornim praksama fudbalera, klubova i njihovih agenata.

Otkrića su dovela do poreskih korekcija i pokretanja sudskih istraga u više zemalja, a dokumentacija je pomogla i da se otvori slučaj protiv Mančester sitija zbog navodnih kršenja finansijskih pravila Premijer lige.

Pinto je, međutim, bio i optuženi u portugalskom pravosudnom sistemu. U septembru 2023. godine osuđen je na četiri godine zatvora uslovno zbog pokušaja iznude, neovlašćenog pristupa podacima i povrede tajnosti komunikacije.

Uprkos presudi, nastavio je da sarađuje sa istražiteljima iz Portugala i drugih evropskih zemalja. Produženje policijske zaštite pokazuje da zabrinutost za njegovu bezbednost i dalje postoji.