VRATIO SE MITROGOL! Mitrović odigrao prvi meč posle pet meseci!
Najbolji strelac našeg nacionalnog tima Aleksandar Mitrović vratio se večeras na teren posle pet meseci pauze zbog povrede kolena.
Popularni ''Mitrogol'' je svoj prethodni meč odigrao još 1. maja ove godine u porazu od Al Vakre, a večeras je bio akter ubedljive pobede Al Rajana nad domaćom ekipom Katar SK.
Ovaj meč je odigran u okviru petog kola šampionata Katara, a Al Rajan je trijumfovao sa 3:0 i probio se na prvo mesto na tabeli sa 13 osvojenih bodova.
Guedeš je u 19. minutu doveo goste u vođstvo, a samo tri minuta kasnije prednost je udvostručio Gabrijel Pereira. Asistent kod oba gola bio je Otavio, a početkom drugog poluvremena Gabrijel Pereira je svojim drugim golom postavio konačnih 3:0.
Ono što je nama najvažniji detalj sa ovog meča jeste ulazak Aleksandra Mitrovića u igru umesto Otavija u 75. minutu, pa se nadamo da će iz meča u meč srpski reprezentativac imati sve veću minutažu i da će započeti svoju novu golgetersku seriju.
Narednu priliku imaće za pet dana protiv saudijskog Al Tavona, u okviru Druge azijske Lige šampiona.
Kurir sport / Sportske.net