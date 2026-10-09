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Najbolji strelac našeg nacionalnog tima Aleksandar Mitrović vratio se večeras na teren posle pet meseci pauze zbog povrede kolena.

Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Popularni ''Mitrogol'' je svoj prethodni meč odigrao još 1. maja ove godine u porazu od Al Vakre, a večeras je bio akter ubedljive pobede Al Rajana nad domaćom ekipom Katar SK.

Ovaj meč je odigran u okviru petog kola šampionata Katara, a Al Rajan je trijumfovao sa 3:0 i probio se na prvo mesto na tabeli sa 13 osvojenih bodova.

Guedeš je u 19. minutu doveo goste u vođstvo, a samo tri minuta kasnije prednost je udvostručio Gabrijel Pereira. Asistent kod oba gola bio je Otavio, a početkom drugog poluvremena Gabrijel Pereira je svojim drugim golom postavio konačnih 3:0.

Ono što je nama najvažniji detalj sa ovog meča jeste ulazak Aleksandra Mitrovića u igru umesto Otavija u 75. minutu, pa se nadamo da će iz meča u meč srpski reprezentativac imati sve veću minutažu i da će započeti svoju novu golgetersku seriju.

Narednu priliku imaće za pet dana protiv saudijskog Al Tavona, u okviru Druge azijske Lige šampiona.

Kurir sport / Sportske.net

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