DOLIJALI! UEFA UDARILA PO HRVATSKOJ I TZV. KOSOVU! Stigle žestoke kazne, navijačima preti zabrana!
Evropska fudbalska unija (UEFA) kaznila je fudbalske saveze Hrvatske i tzv. Kosova zbog ponašanja navijača na utakmicama Lige nacija. Pored novčanih kazni, oba saveza dobila su i uslovnu zabranu prodaje ulaznica za gostujuće utakmice reprezentacija.
Fudbalski savez tzv. Kosova kažnjen je sa ukupno 35.000 evra, dok će Hrvatski fudbalski savez morati da plati 20.000 evra.
Tzv. Kosovo sankcionisano je zbog transparenata neprimerenog sadržaja, kao i rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na utakmici protiv Austrije, koju je izgubilo rezultatom 3:1. Hrvatska je kažnjena zbog sličnih ispada svojih navijača na meču sa Španijom, u kojem su Španci slavili sa 4:1.
Oba saveza dobila su i uslovnu zabranu prodaje ulaznica za po jedno gostovanje u UEFA takmičenjima. Mere su odložene na probni period od dve godine, što znači da će biti aktivirane ukoliko se u tom periodu ponove slični prekršaji.
BONUS VIDEO: