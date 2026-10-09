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Evropska fudbalska unija (UEFA) kaznila je fudbalske saveze Hrvatske i tzv. Kosova zbog ponašanja navijača na utakmicama Lige nacija. Pored novčanih kazni, oba saveza dobila su i uslovnu zabranu prodaje ulaznica za gostujuće utakmice reprezentacija.

Fudbalski savez tzv. Kosova kažnjen je sa ukupno 35.000 evra, dok će Hrvatski fudbalski savez morati da plati 20.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa meča Slovačka - tzv. Kosovo Foto: Matej Sagan / imago sportfotodienst / Profimedia

Tzv. Kosovo sankcionisano je zbog transparenata neprimerenog sadržaja, kao i rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača na utakmici protiv Austrije, koju je izgubilo rezultatom 3:1. Hrvatska je kažnjena zbog sličnih ispada svojih navijača na meču sa Španijom, u kojem su Španci slavili sa 4:1.

1/4 Vidi galeriju Hrvatska - Španija 1:2 Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia, MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Oba saveza dobila su i uslovnu zabranu prodaje ulaznica za po jedno gostovanje u UEFA takmičenjima. Mere su odložene na probni period od dve godine, što znači da će biti aktivirane ukoliko se u tom periodu ponove slični prekršaji.

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