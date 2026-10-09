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Portugalski as postigao je 980. pogodak u pobedi Al Nasra nad Dirijom rezultatom 3:0, u osmom kolu Saudijske profesionalne lige.

Ronaldo je zatresao mrežu u 23. minutu, kada je najbolje reagovao na odbijenu loptu posle udarca Kingslija Komana.

Iskusni napadač tako je nastavio da pomera granice i približava se magičnoj cifri od hiljadu golova.

Al Nasr je prednost udvostručio u 35. minutu, kada je Samu Košta pogodio nakon asistencije Žoaa Feliksa. Konačan rezultat postavio je Koman u 77. minutu.

Portugalac, koji ima 41 godinu, nastavlja da ispisuje fudbalsku istoriju, a do cilja od 1.000 pogodaka deli ga još samo 20 golova.

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