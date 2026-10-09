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Barselona se suočava sa problemima uoči nastavka takmičenja u La Ligi, pošto Rafinja neće biti na raspolaganju Hansiju Fliku za predstojeće duele protiv Hetafea i Galatasaraja.

1/6 Vidi galeriju Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je potvrdio nemački stručnjak, Rafinja će sigurno propustiti naredne dve utakmice katalonskog tima. Barselona će najpre odmeriti snage sa Hetafeom u okviru španskog prvenstva, dok je potom očekuje duel sa Galatasarajem u ligaškoj fazi Lige šampiona.

Flik je, međutim, naglasio da odsustvo Brazilca ne treba posmatrati kao posledicu nove povrede. Trener Barselone želi da bude posebno oprezan kada je u pitanju Rafinjin fizički status, imajući u vidu da je fudbaler tokom prošle sezone imao čak tri povrede.

Podsećamo, Rafinja se povredio tokom prijateljske utakmice reprezentacije Brazila protiv Australije, nakon čega je napustio nacionalni tim i ranije se vratio u Barselonu.

Brazilac je odlično započeo sezonu. Na osam nastupa u svim takmičenjima postigao je 14 golova i upisao tri asistencije, čime je potvrdio koliko je značajan za napad Barselone.