Fudbaleri Borusije Dortmund odigrali su na svom terenu nerešeno protiv Verder Bremena 2:2, u utakmici petog kola Bundeslige, i tako prvi put ove sezone ostali bez trijumfa u meču nemačkog prvenstva.
Fudbal
NEVEROVATAN ŠOK U DORTMUNDU: Borusija vodila 2:0 do 88. minuta, pa ostala bez pobede
Slušaj vest
Prednost Dortmundu doneo je Danijel Svenson golom u 80. minutu, a vođstvo je uvećao Niko Šloterbek pogotkom pet minuta kasnije.
Vođstvo Borusije smanjio je Ludovit Rejs golom u 88. minutu, a izjednačenje Verderu doneo je Niklas Fulkrug pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Borusija Dortmund je prva na tabeli Bundeslige sa 13 bodova, tri više i utakmicom više od drugoplasiranog Bajern Minhena i trećeplasiranog Frajburga, dok je Verder Bremen četvrti sa osam bodova.
Borusija Dortmund će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Union Berlina, dok će Verder u Bremenu dočekati Paderborn.
(Beta)
Reaguj
Komentariši