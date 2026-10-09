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Prednost Dortmundu doneo je Danijel Svenson golom u 80. minutu, a vođstvo je uvećao Niko Šloterbek pogotkom pet minuta kasnije.

Vođstvo Borusije smanjio je Ludovit Rejs golom u 88. minutu, a izjednačenje Verderu doneo je Niklas Fulkrug pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Borusija Dortmund je prva na tabeli Bundeslige sa 13 bodova, tri više i utakmicom više od drugoplasiranog Bajern Minhena i trećeplasiranog Frajburga, dok je Verder Bremen četvrti sa osam bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Union Berlina, dok će Verder u Bremenu dočekati Paderborn.

(Beta)

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