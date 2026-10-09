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Ćerka trenera Pari Sen Žermena Luisa Enrikea, Sira Martinez, učestvovala je u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom na putu N-332, u blizini grada Olive, u španskoj regiji Valensija. Motociklista je izgubio život nakon sudara sa automobilom, dok je Sira, prema pisanju španskih medija, prošla bez povreda.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 20 časova, kada su hitne službe odmah upućene na mesto sudara. Ipak, motociklisti nije bilo spasa, a njegova smrt konstatovana je pre dolaska spasilaca.

1/14 Vidi galeriju Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema navodima španske "Marke", automobilom je upravljao poznati britanski džokej. Nakon nesreće obavljeno je testiranje na alkohol i psihoaktivne supstance, a oba rezultata bila su negativna. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili tačne okolnosti i uzrok tragedije.

Sira Martinez posvećena je konjičkom sportu, a 2020. godine osvojila je titulu prvakinje Španije u preskakanju prepona u konkurenciji mladih jahača.

Vest o nesreći dodatno je potresla javnost zbog teške porodične tragedije koju je Luis Enrike već doživeo. Njegova mlađa ćerka Ksana preminula je u avgustu 2019. godine, u devetoj godini života, nakon borbe sa rakom kostiju.

Španski stručnjak je ranije govorio o bolu zbog gubitka ćerke, ističući koliko mu je značilo devet godina koje su proveli zajedno.

- Često sam se pitao da li treba da se smatram srećnim ili nesrećnim čovekom. Smatram se srećnim, veoma srećnim. Jeste, moja ćerka nas je napustila sa samo devet godina, ali proveli smo zajedno devet predivnih godina -rekao je Luis Enrike.

Istraga o saobraćajnoj nesreći kod Olive i dalje je u toku, a konačni zaključci biće poznati nakon što nadležni prikupe sve dokaze i utvrde relevantne činjenice.

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