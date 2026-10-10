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Nenad Lalatović, jedan od najtemperamentnijih i najprepoznatljivijih srpskih fudbalskih trenera, govorio je za Meridian Sport o Partizanu, aktuelnoj situaciji u Humskoj, ali i prijateljstvu sa legendom crno-belih Sašom Ilićem.

Iako su tokom karijera uglavnom nosili dresove različitih boja, rivalstvo na terenu nikada nije narušilo prijateljstvo između Lalatovića i Ilića.

1/12 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Naprotiv, njihovo poznanstvo traje gotovo čitav život, a poštovanje koje imaju jedan prema drugom ostalo je nepromenjeno.

- Odlični smo prijatelji. Znamo se skoro ceo život, od sedme godine. Nismo se čuli, ali kada se vidimo, ponašamo se kao braća. Baš smo dobri drugari, poznajem njegovu porodicu. Mnogo ga cenim i poštujem. Igrali smo jedan protiv drugog u mnogo prilika, delili svlačionicu u reprezentaciji. Na terenu smo imali veliko međusobno poštovanje i nikada ne bismo ušli u sukob, ni u žaru borbe. Sale je legenda - poručio je Lalatović.

Temperamentni stručnjak ne krije zadovoljstvo zbog činjenice da su rukovodstvo i navijači Partizana pokazali strpljenje prema Iliću i nisu mu okrenuli leđa u teškom periodu. Uveren je da je njegovom prijatelju potrebno vreme kako bi ekipu izveo na pravi put.

- Drago mi je što su uprava i navijači pokazali strpljenje, što mu nisu dozvolili da ode. Mora da ostane u klubu. Došao je u nepovoljnoj situaciji i potrebno mu je vreme - istakao je Lalatović.

Iskusni strateg osvrnuo se i na rad ljudi koji se nalaze na čelu Partizana, uputivši pohvale Rasimu Ljajiću, Danku Lazoviću i Raći Petroviću. Veruje da crno-bele očekuju bolji dani kada uspeju da prevaziđu finansijske probleme i stabilizuju funkcionisanje kluba.

- Želim da pohvalim rad Rasima Ljajića, kao i Danka Lazovića i Raću Petrovića. Siguran sam da će Partizan biti mnogo bolji kada izađu iz krize, da će se stabilizovati. Rasim Ljajić je vrhunski vodio Novi Pazar – on ne može da radi loše. Uveren sam da će napraviti sjajan tim čim se sredi finansijska situacija - zaključio je Lalatović u razgovoru za Meridian Sport.