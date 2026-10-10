Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

FIFA je pred veoma bitnom odlukom, a moguće je da će napraviti presedan kakav se ne pamti.

Gledali smo "zimsko" Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a sada bi mogli da dobijemo i Mundijal koji se uopšte neće igrati u godini kada je to predviđeno.

Saudijska Arabija je izabrana za domaćina Mundijala 2034, ali FIFA još nije odredila tačne datume održavanja turnira.

Tradicionalni termin u junu i julu praktično nije opcija zbog izuzetno visokih temperatura u Saudijskoj Arabiji u tom periodu. Zbog toga je od početka bilo jasno da će FIFA morati da pronađe alternativni termin, po uzoru na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

1/35 Vidi galeriju BOL I SUZE NA LICIMA ORLOVA! Srbija se BEZ POBEDE oprostila od SP u Kataru: Ove fotografije obeležile su meč sa Švajcarskom Foto: Dado Đilas

Međutim, situacija je sada još komplikovanija.

Šta još predstavlja problem?

Jedan od ključnih problema predstavlja ramazan 2034. godine, koji se očekuje od sredine novembra do sredine decembra.

To značajno sužava prostor za održavanje turnira krajem 2034. godine, posebno zato što bi FIFA morala da vodi računa o specifičnostima zemlje domaćina i verskom kalendaru. Saudijska kandidatura je još u svom dokumentu za domaćinstvo navela da ramazan i hadžiluk moraju da budu uzeti u obzir prilikom određivanja termina Mundijala.

Zbog toga se sada pojavljuje scenario koji bi do skoro zvučao gotovo nezamislivo - da Mundijal počne krajem 2034. godine, a završi se početkom 2035.

Jedna od razmatranih opcija je period između katoličnog Božića 2034. i februara 2035. godine.

Januar 2034. kao rešenje?

FIFA je ranije kao jednu od mogućnosti imala i početak 2034. godine.

Januar bi bio mnogo povoljniji kada je reč o temperaturama, ali bi tada nastao novi problem, a to su Zimske olimpijske igre u Solt Lejk Sitiju, koje su zakazane za februar 2034. godine.

Međunarodni olimpijski komitet je ranije poručio da ne vidi veliki problem u održavanju dva velika sportska događaja u kratkom periodu, ali bi FIFA i dalje morala da vodi računa o televizijskim pravima, sponzorima i interesovanju publike.

Postoji i dodatni problem.

Hadžiluk 2034. godine trebalo bi da se održi početkom marta, što dodatno sužava prostor za održavanje Mundijala početkom godine. FIFA tako praktično ima veoma uzak prozor u kojem bi mogla da organizuje turnir.

Mundijal u 2035. godini?

Zbog svih ovih okolnosti, scenario prema kojem bi se Svetsko prvenstvo igralo tokom prelaza iz 2034. u 2035. godinu počeo je da dobija sve više pažnje.

To ipak ne znači da je FIFA već odlučila da pomeri takmičenje.

Zvanični termin još ne postoji, a FIFA na svojoj stranici za Mundijal 2034. ne navodi datume odigravanja turnira. Saudijska Arabija je domaćin, ali konačnu odluku o rasporedu donosi FIFA.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Za organizatore će zato naredni period biti veoma važan.

Treba pronaći termin koji će istovremeno odgovarati vremenskim uslovima u Saudijskoj Arabiji, verskom kalendaru, evropskim nacionalnim prvenstvima, drugim velikim sportskim događajima i ogromnom broju učesnika Mundijala.

A upravo zbog toga se prvi put ozbiljno govori o mogućnosti da Svetsko prvenstvo sa oznakom 2034. bude završeno tek u 2035. godini.

FIFA je već jednom pomerila tradicionalni termin Mundijala kada je Katar 2022. godine ugostio najbolje reprezentacije sveta u novembru i decembru.

Sada bi, ukoliko se najkomplikovaniji scenario zaista obistini, mogla da ode korak dalje.

Mundijal 2034. u januaru 2035. godine je za sada samo jedna od opcija, ali pred FIFA je težak zadatak.

Bonus video: