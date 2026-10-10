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Dušan Tadić će ovog vikenda ponovo kročiti na travu "Johan Krojf arene", ali će ovog puta tu biti gost. Srpski fudbaler će u subotu uveče predvoditi NEC na gostovanju Ajaksu, čiji je dres nosio od 2018. do 2023. godine i sa kojim je doživeo neke od najboljih trenutaka karijere.

Povratak u Amsterdam sam po sebi biće emotivan, ali Tadić je uoči utakmice otvoreno govorio o razlikama između nekadašnjeg kluba i sadašnje sredine. Njegove reči posebno su privukle pažnju jer je bez uvijanja objasnio koliko mu Ajaks i dalje znači.

"Ajaks je uvek bio moj klub iz snova. Kao dete sam imao njihov dres u svojoj sobi. Bio sam kapiten u fantastičnom periodu u kojem smo pisali istoriju i osvajali trofeje. Ajaks se promenio, ali iskreno? I dalje je moj klub iz snova", rekao je Dušan Tadić, a preneli su holandski mediji.

1/10 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu Ajaksa Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Srbin je u Amsterdamu ostavio ogroman trag, a upravo zbog toga mu je prelazak u sredinu sa potpuno drugačijim ambicijama doneo i određene izazove. Kao jedan od najiskusnijih igrača NEC-a pokušava da utiče na mlađe saigrače, ali priznaje da nije jednostavno promeniti stvari u klubu koji se nalazi na drugačijoj poziciji u holandskom fudbalu.

Ajaks je bio i ostao moj standard

Tadić ne krije da mu je teško da prihvati rezultate koji nisu u skladu sa njegovim dosadašnjim karijernim standardima. Posebno su mu teško pali ubedljivi porazi od Kambura i Juventusa.

"Postoji toliko stvari koje bi trebalo ispraviti u NEC-u, ali naravno da nije moguće sve. Zato se fokusiram na najvažnije. Uz sve poštovanje prema NEC-u, navikao sam da igram za klubove koji osvajaju trofeje. Ajaks je bio i ostao moj standard".

Razlika u očekivanjima posebno se vidi kada se uporede utakmice koje je Tadić igrao u Amsterdamu sa onima koje sada igra u dresu NEC-a. U Ajaksu je gotovo svaka utakmica nosila imperativ pobede, dok se sada suočava sa drugačijim okolnostima i većim brojem kompromisa.

Jedan od poraza koji mu je posebno teško pao bio je onaj od Kambura rezultatom 3:0.

"U Ajaksu je pre svake utakmice pitanje bilo koliko ćemo golova postići. Bilo mi je bolno da gledam kako nam je Kambur mogao bez problema dati šest".

Tadić je tokom razgovora otvorio i temu koja se direktno tiče njegove igre. Iskusni vezista smatra da mu je potrebno vreme da se navikne na drugačiji kvalitet i stil saigrača.

"Šalio sam se sa jednim prijateljem posle utakmice NEC-a. Rekao mi je: 'Da si igrao ovu utakmicu za Ajaks imao bi dve asistencije i gol. Ovako, uspeo sam samo da kreiram dve šanse. Lako je igrati sa vrhunskim fudbalerima, kao što je bilo meni u Ajaksu. Teže je kada imaš manje fudbalera oko sebe. Redovno pravim kretnje u izgradnji napada i ne dobijem loptu. Ili mi se nakon nekoliko dodira ne vrati. Onda očigledno moj mozak radi prebrzo".

1/7 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Priznaje da ga razlika između onoga što zamisli i onoga što se dogodi na terenu često dovodi do velike unutrašnje borbe.

"Teško mi je. Često se borim sam sa sobom i onda mi je oluja u glavi".

Upitan je i da li će se protiv Ajaksa osećati kao da stoji pored bivše žene nakon razvoda.

"Ajaks moja bivša žena? Ne, Ajaks je i dalje moja žena. Još je rana faza sezone, ali jednog dana želim da se vratim u Ajaks kao trener".

Naljutio navijače

Ovakve reči kapitena reprezentacije Srbije se nisu dopale navijačima NEC-a koji smatraju da Tadić nije morao na ovakav način da govori o rivalu.

"Zašto si uopšte potpisao za NEC? Znao si da ćeš igrati u provincijskom klubiću, znao si da je prošla sezona bila sezona koja se nikada i ni po kom obliku više neće dogoditi ovde. Igrao si dovoljno dugo u Holandiji. Dušan - persona non grata. Pakuj kofere".

"Celu utakmicu na klupi, ili još bolje, neka ostane kod kuće...".

"Lepo je imati takvog timskog drugara. Odmah na tribine...".

"On čovek uopšte ne želi da igra za NEC. Tako lepo".

"Izbacio bih budalu iz selekcije. Još uvek nije odigrao nijednu dobru utakmicu za NEC", neki su od brojnih komentara ljutih navijača.

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