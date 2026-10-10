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Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je da je njegovoj ekipi odgovara duža pauza i istakao da će svi dati sve od sebe da savldaju Novi Pazar i prekinu seriju loših rezultata.

Partizan u nedelju od 17 časova dočekuje Novi Pazar u meču 11. kola Superlige. Beogradski klub je trenutno 11. sa osam bodova i utakmicom manje, Novi Pazar je osmi sa 13 bodova.

"Pauza nam je odgovarala jer nismo bili u dobrom momentu, nadam se da će igrači sutra biti željni igre i dobrog rezultata posle tri nedelje bez takmičarskih utakmica. Pokušavali smo da popravimo nedostatke, pre svega odbrambene, na treninzima. Daćemo sve od sebe da Partizan posle ne znam ni ja koliko vremena zabeleži pobedu", rekao je Ilić na konferenciji za medije.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Upitan je Ilić i o kadrovskoj situaciji u ekipi.

"Milan Vukotić ima povredu ligamenata, a Šaka Traore i dalje nije dovoljno oporavljen. Petrović je povredio zglob pre nekoliko dana i možda neće konkurisati za sastav. Svi ostali igrači su zdravi izuzev njih trojice. Mario Jurčević će sigurno biti u konkurenciji i verovatno će igrati", naveo je Ilić.

Ilić odlično poznaje kvalitete Novog Pazara.

"Izuzetno mobilna ekipa. Puno trči, lepo su vođeni od strane Strahinje Pandurovića koji je za kratko vreme ostavio neki pečat. Imaju Adema Ljajića, on u svakom trenutku može da izmisli neki potez. Dobro smo ih skautirali i imaju određenih kvaliteta, ali uz dužno poštovanje prema njima gledam samo sebe i svoje igrače", zaključio je trener "crno-belih".