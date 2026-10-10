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Iz Holandije nam je stigla jedna od luđih odbrana koju smo videli u skorije vreme.

Golman Valvajka Nik Šiks je na neobičan način sačuvao mrežu svoje ekipe na gostovanju Heraklesu u 10. kolu Prve lige Holandije.

Golman Valvajka je privukao pažnju odbranom petom.

Potez za TV špice

U jednoj od akcija domaćina, Žan-Pol Endžoli je pogodio stativu, a lopta se prema golu. Šiks je najpre podigao ruku kako bi tražio ofsajd, ali je onda uspeo da se odlično snađe i odreaguje.

Petom je praktično izbacio loptu sa gol linije, a u nastavku je uspeo i da odbrani udarac protivničkog fudbalera.

Pogledajte kako je Šiks odbranio:

Spektakularna i neobična intervencija nije bila dovoljna da Valvajk izbegne poraz. Herakles je pobedio rezultatom 3:0.

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