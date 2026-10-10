Fudbal
JEDNA OD NAJLUĐIH ODBRANA GOLMANA KOJU ĆETE VIDETI! Lopta uradila u stativu, pa krenula u gol, a onda...
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Iz Holandije nam je stigla jedna od luđih odbrana koju smo videli u skorije vreme.
Golman Valvajka Nik Šiks je na neobičan način sačuvao mrežu svoje ekipe na gostovanju Heraklesu u 10. kolu Prve lige Holandije.
Golman Valvajka je privukao pažnju odbranom petom.
Potez za TV špice
U jednoj od akcija domaćina, Žan-Pol Endžoli je pogodio stativu, a lopta se prema golu. Šiks je najpre podigao ruku kako bi tražio ofsajd, ali je onda uspeo da se odlično snađe i odreaguje.
Petom je praktično izbacio loptu sa gol linije, a u nastavku je uspeo i da odbrani udarac protivničkog fudbalera.
Pogledajte kako je Šiks odbranio:
Spektakularna i neobična intervencija nije bila dovoljna da Valvajk izbegne poraz. Herakles je pobedio rezultatom 3:0.
Bonus video:
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