SIN LEGENDARNOG ZVEZDINOG STRANCA ZAIGRAO U ŠKOLI CRVENO-BELIH! Igra zajedno sa naslednicima Lalatovića i Mrkele
- Sin El Fardua Bena, Nilan Mohamed, počeo je da trenira u omladinskoj školi Crvene zvezde.
- Igraće za generaciju dečaka rođenih 2013. godine, zajedno sa sinovima Nenada Lalatovića i Mitra Mrkele.
U omladinskoj školi Crvene zvezde odnedavno trenira sin čuvenog fudbalera ovog kluba.
Pitanje je da li će neko moći da nadmaši učinak El Fardua Bena u dresu Crvene zvezde kada je reč o stranim fudbalerima.
Ben je najbolji strani strelac u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana, a pitanje je kada i da li će nekada neko moći da postigne 85 golova.
Upravo toliko je bivši reprezentativac Komorskih Ostrva postigao na 196 utakmica u crveno-belom dresu, a imao je i 47 asistencija. Osvojio je Ben šest titula i dva kupa Srbije.
Zanimljivo društvo
Sada će njegov sin Nilan Mohamed igrati za Crvenu zvezdu i to za generaciju dečaka rođenih 2013. godine, saznaje i prenosi "Meridian sport".
Ovaj portal navodi da je sin nekadašnjeg ofanzivca crveno-belih postao deo mladog tima i da će tamo igrati sa sinovima Nenada Lalatovića i Mitra Mrkele.
Kurir sport/Meridian sport
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