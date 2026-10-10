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U omladinskoj školi Crvene zvezde odnedavno trenira sin čuvenog fudbalera ovog kluba.

Pitanje je da li će neko moći da nadmaši učinak El Fardua Bena u dresu Crvene zvezde kada je reč o stranim fudbalerima.

Ben je najbolji strani strelac u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana, a pitanje je kada i da li će nekada neko moći da postigne 85 golova.

Upravo toliko je bivši reprezentativac Komorskih Ostrva postigao na 196 utakmica u crveno-belom dresu, a imao je i 47 asistencija. Osvojio je Ben šest titula i dva kupa Srbije.

1/9 Vidi galeriju El Fardu Ben u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport©, Starsport, Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Zanimljivo društvo

Sada će njegov sin Nilan Mohamed igrati za Crvenu zvezdu i to za generaciju dečaka rođenih 2013. godine, saznaje i prenosi "Meridian sport".

Ovaj portal navodi da je sin nekadašnjeg ofanzivca crveno-belih postao deo mladog tima i da će tamo igrati sa sinovima Nenada Lalatovića i Mitra Mrkele.

Kurir sport/Meridian sport

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