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U Real Madridu očigledno ne cvetaju ruže, a problem nije samo u rezultatima. Prema navodima iz Španije, u svlačionici ne postoje fizički sukobi između Vinisijusa Žuniora i Kilijana Embapea, ali postoji nešto što bi Žozeu Murinju moglo da zada ozbiljne glavobolje.

Naime, brazilski i francuski as navodno se u svemu upoređuju i jedan na drugog gledaju po principu „kako ti, tako i ja“. Upravo takav odnos mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih Real ima problema sa funkcionisanjem na terenu.

„Vini i Embape porede se u svemu. Ako jedan ne igra odbranu, ni onaj drugi je neće igrati“, napisao je Kortehana, ukazujući na problem koji bi mogao ozbiljno da utiče na igru madridskog velikana.

Kilijan Mbape na meču protiv Elčea Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Marta López Vázquez / Alamy / Profimedia

U praksi, to znači da, kada Embape odbije da učestvuje u presingu i vraća se kako bi pomogao saigračima u defanzivi, isto može da uradi i Vinisijus – i obrnuto. Umesto da jedan drugog podstiču na bolju igru, dvojica velikih asova navodno se međusobno nadmeću i u stvarima koje bi mogle da budu pogubne za ekipu. Bizarno i neverovatno.

Takva situacija predstavlja ozbiljan izazov za Murinja, koji mora da pronađe način da uspostavi disciplinu i natera najveće zvezde tima da podrede individualne ambicije kolektivu.

Portugalac je, u svom prepoznatljivom stilu, više puta skretao pažnju na slučaj „Negreira“ i suđenje u korist Barselone. Ipak, takva priča sve više deluje kao pokušaj da se pažnja javnosti usmeri na dešavanja van terena, dok problemi unutar samog Reala ostaju u prvom planu.

Jedno je sigurno – Real mora što pre da se trgne, pronađe zajedništvo i počne da ostvaruje rezultate dostojne svojih ambicija. U suprotnom, pritisak medija i navijača biće sve veći, posebno imajući u vidu da madridski klub iza sebe ima dve sezone bez ijednog trofeja.

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