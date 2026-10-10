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U Real Madridu očigledno ne cvetaju ruže, a problem nije samo u rezultatima. Prema navodima iz Španije, u svlačionici ne postoje fizički sukobi između Vinisijusa Žuniora i Kilijana Embapea, ali postoji nešto što bi Žozeu Murinju moglo da zada ozbiljne glavobolje.

Naime, brazilski i francuski as navodno se u svemu upoređuju i jedan na drugog gledaju po principu „kako ti, tako i ja“. Upravo takav odnos mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih Real ima problema sa funkcionisanjem na terenu.

„Vini i Embape porede se u svemu. Ako jedan ne igra odbranu, ni onaj drugi je neće igrati“, napisao je Kortehana, ukazujući na problem koji bi mogao ozbiljno da utiče na igru madridskog velikana.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape na meču protiv Elčea Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Marta López Vázquez / Alamy / Profimedia

U praksi, to znači da, kada Embape odbije da učestvuje u presingu i vraća se kako bi pomogao saigračima u defanzivi, isto može da uradi i Vinisijus – i obrnuto. Umesto da jedan drugog podstiču na bolju igru, dvojica velikih asova navodno se međusobno nadmeću i u stvarima koje bi mogle da budu pogubne za ekipu. Bizarno i neverovatno.

Takva situacija predstavlja ozbiljan izazov za Murinja, koji mora da pronađe način da uspostavi disciplinu i natera najveće zvezde tima da podrede individualne ambicije kolektivu.

Portugalac je, u svom prepoznatljivom stilu, više puta skretao pažnju na slučaj „Negreira“ i suđenje u korist Barselone. Ipak, takva priča sve više deluje kao pokušaj da se pažnja javnosti usmeri na dešavanja van terena, dok problemi unutar samog Reala ostaju u prvom planu.

Jedno je sigurno – Real mora što pre da se trgne, pronađe zajedništvo i počne da ostvaruje rezultate dostojne svojih ambicija. U suprotnom, pritisak medija i navijača biće sve veći, posebno imajući u vidu da madridski klub iza sebe ima dve sezone bez ijednog trofeja.