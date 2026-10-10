Kol Palmer produžio je ugovor sa Čelsijem do juna 2034. godine, potvrđeno je iz kluba.
Fudbal
JOŠ OSAM GODINA U ČELSIJU! Palmer potpisao ugovor do 2034.
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Engleski fudbaler Kol Palmer produžio je ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas londonski klub.
Kako je saopšteno, Palmer (24) se novim potpisom obavezao na vernost do juna 2034. godine.
Palmer je 2023. godine došao u Čelsi iz Mančester Sitija. U dresu "plavaca" odigrao je 138 utakmica u svim takmičenjima i dao je 58 golova.
Sa Čelsijem je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija.
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