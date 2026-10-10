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Engleski fudbaler Kol Palmer produžio je ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas londonski klub.

Kako je saopšteno, Palmer (24) se novim potpisom obavezao na vernost do juna 2034. godine.

Palmer je 2023. godine došao u Čelsi iz Mančester Sitija. U dresu "plavaca" odigrao je 138 utakmica u svim takmičenjima i dao je 58 golova.

Sa Čelsijem je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija.

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Gol Arsenala Izvor: Arena 1 Premium