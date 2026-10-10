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Čukarički bi od naredne prodaje Mihajla Cvetkovića mogao da zaradi neverovatnih 5.000.000 evra!

Prema najnovijim podacima Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), Mihajlo Cvetković zauzima 9. mesto na listi Top 10 najvrednijih tinejdžera koji igraju van "liga petice".

Njegova trenutna tržišna vrednost procenjena je na 28,8 do 28,9 miliona evra, sa realnim izgledima da uskoro dostigne cenu od 30.000.000 evra.

Vladimir Matijašević Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Fk Čukarički

Kako sjajan potez donosi milione na Banovo brdo?

Kada je Cvetković prelazio u Anderleht, uprava FK Čukaričkog je povukla sjajan poslovni potez i obezbedila klauzulu od čak 15% profita od prve sledeće prodaje (obično su ti procenti 5 do 10 odsto):

- Inicijalni transfer: Anderleht je platio Čukaričkom fiksno oko 3.500.000 evra.

- Potencijalni sledeći transfer: Ako Belgijanci prodaju Cvetkovića za očekivanih 30.000.000 evra, čisti profit Anderlehta iznosiće 26.500.000 evra (30m - 3.5m).

- Zarada za Čukarički: 15% od tog profita donosi klubu sa Banovog brda 4.500.000 evra.

Mihajlo Cvetković na utakmici protiv Holandije Foto: SONNY LENSEN/ANP

Kada se na to dodaju standardni UEFA doprinosi za solidarnost (za razvoj igrača u omladinskoj školi), ukupna nova finansijska injekcija za beogradski klub iznosiće blizu 5.000.000 evra...

A, nije uopšte nemoguće da Cvetkoviću cena i dodatno skoči u mesecima koji dolaze.

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Gol Marka Docića iz slobodnog udarca na meču Radnik Surdulica Čukarički Izvor: TV Arena sport