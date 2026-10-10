DUŠAN VLAHOVIĆ BLIZU OGROMNOG PODVIGA! Pred Srbinom je istorija, a na putu mu stoji bivši golman Partizana
- Dušan Vlahović je blizu istorijskog poduhvata u Bešiktašu, jer bi protiv Kodžaelija mogao da postane prvi igrač kluba u 21. veku sa golom na prve četiri starter utakmice u prvenstvu.
- Srpski napadač je do sada odigrao četiri meča u turskoj ligi i postigao pet golova, uz het-trik protiv Čoruma i pobedonosni gol protiv Fenerbahčea.
Srpski fudbaler Dušan Vlahović se nalazi blizu ozbiljnog poduhvata i uspeha.
Naime, reprezentativac Srbije bi na utakmici protiv Kodžaelija (subota, 18 časova) mogao da postane prvi fudbaler Bešiktaša u 21. veku koji je postigao barem po gol na prve četiri utakmice turskog prvenstva na kojima je igrao kao starter.
Najbolji strelac
Otkako je stigao u Bešiktaš Vlahović je igrao na četiri utakmice turskog šampionata, a samo na prvoj nije postigao gol. Bila je to utakmica protiv Alanjaspora u kojoj je ušao u igru u 57. minutu.
Potom je odigrao 71 minut protiv Čoruma na utakmici koju je obeležio het-trikom. U narednoj utakmici je u igri proveo 85. minuta i postigao je pobedonosni gol u derbiju protiv Fenerbahčea, a onda je protiv Amedspora odigrao čitavu utakmicu i postigao jedan gol.
Vlahović je odigrao četiri utakmice u prvenstvu i najbolji je strelac ekipa sa pet golova.
Ako nekadašnji fudbaler Juventusa, Fiorentine i Partizana bude starter protiv Kodžaelija za koji brani Aleksandar Jovanović, bivši golman Partizana, a upiše se u listu strelaca, ući će u istoriju.
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