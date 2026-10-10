Slušaj vest

Srpski fudbaler Dušan Vlahović se nalazi blizu ozbiljnog poduhvata i uspeha.

Naime, reprezentativac Srbije bi na utakmici protiv Kodžaelija (subota, 18 časova) mogao da postane prvi fudbaler Bešiktaša u 21. veku koji je postigao barem po gol na prve četiri utakmice turskog prvenstva na kojima je igrao kao starter.

Najbolji strelac

Otkako je stigao u Bešiktaš Vlahović je igrao na četiri utakmice turskog šampionata, a samo na prvoj nije postigao gol. Bila je to utakmica protiv Alanjaspora u kojoj je ušao u igru u 57. minutu.

1/16 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Potom je odigrao 71 minut protiv Čoruma na utakmici koju je obeležio het-trikom. U narednoj utakmici je u igri proveo 85. minuta i postigao je pobedonosni gol u derbiju protiv Fenerbahčea, a onda je protiv Amedspora odigrao čitavu utakmicu i postigao jedan gol.

Vlahović je odigrao četiri utakmice u prvenstvu i najbolji je strelac ekipa sa pet golova.

Ako nekadašnji fudbaler Juventusa, Fiorentine i Partizana bude starter protiv Kodžaelija za koji brani Aleksandar Jovanović, bivši golman Partizana, a upiše se u listu strelaca, ući će u istoriju.

Bonus video: