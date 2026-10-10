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Kristijano Ronaldo je do situacije da se protiv njega pokrene disciplinski postupak došao zbog napuštanja kampa reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv selekcije Danske.

Ronaldo je kamp reprezentacije Portugala napustio zbog toga što je, kako je naveo, selektor nacionalnog tima Žorže Žezus "prekršio svoju reč" odlukom da ga ne uvede u igru u utakmici protiv selekcije Norveške i odbijanjem da to pojasni na konferenciji za novinare.

U saopštenju koje je izdao nakon tog poteza, Ronaldo je naveo da se kaje zbog svoje odluke da napusti kamp reprezentacije, kao i da želi da nastavi da igra za selekciju Portugala i da će prihvatiti bilo koju kaznu koju mu fudbalski savez te zemlje izrekne.

Fudbalski savez Portugala je u svom saopštenju naveo i da je ovom postupku pripisana "hitna priroda".

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo (41) je dugogodišnji kapiten reprezentacije Portugala, kao i aktuelni rekorder te selekcije po broju odigranih utakmica (234) i postignutih golova (146).

Reprezentacija Portugala je nakon njegovog napuštanja kampa uspela da pobedi u mečevima protiv selekcija Danske i Norveške, i time obezbedi plasman u četvrtfinale Lige nacija.

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