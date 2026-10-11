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Partizan će pokušati da zabeleži prvu pobedu još od 31. avgusta i ugrakmice protiv OFK Beograda.

Crno-beli su u 11. kolo ušli sa 11. pozicije koju je držao sa osam bodova iz devet odigranih utakmica, nakon poraza od Crvene zvezde i Vojvodina i remija protiv Radnika iz Surdulice u utakmici sa čak osam golova.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Novi Pazar je pre dolaska u Humsku bio na osmom mestu sa 13 bodova, a nije poražen u poslednje četiri utakmice.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 2".

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Bonus video:

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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović isključen na derbiju Izvor: MONDO/Dušan Ninković