Fudbaleri Partizana će od 17 časova igrati utakmicu 11. kola Super lige Srbije protiv Novog Pazara.
Fudbal
PARTIZANU JE POTREBAN IZLAZAK IZ KRIZE! U Humsku stiže nezgodan rival! Evo gde i kada možete da gledate utakmicu crno-belih protiv Novog Pazara
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Partizan će pokušati da zabeleži prvu pobedu još od 31. avgusta i ugrakmice protiv OFK Beograda.
Crno-beli su u 11. kolo ušli sa 11. pozicije koju je držao sa osam bodova iz devet odigranih utakmica, nakon poraza od Crvene zvezde i Vojvodina i remija protiv Radnika iz Surdulice u utakmici sa čak osam golova.
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Novi Pazar je pre dolaska u Humsku bio na osmom mestu sa 13 bodova, a nije poražen u poslednje četiri utakmice.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 2".
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