Slušaj vest

Mihailo Ristić ponovo u dresu Crvene zvezde. Posle devet godina. Otišao je kao dečak, a vratio se kao zreo muškarac.

Povratak Mihaila Ristića u Crvenu zvezdu jedna je od zanimljivijih priča letnjeg prelaznog roka 2026. godine.

Mihailo Ristić na predstavljanju u FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Top nivo

Fudbaler reprezentativnog kalibra, koji je igrao na najvišem niovu u Španiji, Portugalu i Francuskoj kakav je Mihailo Ristić svojim iskustvom trebalo bi da pomogne ekipi trenera Alberta Rijere, posebno u Evropi, u Ligi konferencije.

Mihailo Ristić, kao Zvezdino dete i polaznik omladinske škole, u prvom timu bio je od 2014. do 2017. U Ljutice Bogdana 1A stigao je ne kao nepoznat igrač, već kao fudbaler koji dobro zna koliko je težak Zvezdin dres i šta znači igrati za taj klub. Po povratku na Marakanu rekao je da je veoma srećan što je ponovo obukao crveno-beli dres. Posebno je istakao da bi voleo da postigne gol u večitom derbiju, jer mu je to ostao neostvaren cilj iz prvog mandata.

Mihailo Ristić na meču protiv niškog Radničkog Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli dres je privilegija

Po prvi put nakon povratka iz inostranstva govorio je za neki srpski medij i to za Kurir.

Šta za vas znači povratak u Crvenu zvezdu posle devet godina?

- Pre svega privilegija, imam tu sreću da po drugi put nosim ovaj dres. Ljudima to zvuči izlizano, možda i kliše, ali za ono dete u meni nema veće radosti. Zvezda je mnogo više od kluba - počeo je razgovor Mihailo Ristić (30).

Kako je došlo do povratka na Marakanu?

- Prethodnih godina često je bilo razgovora, uglavnom sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem. Imamo sjajan odnos odranije i iskreno dogovorili smo se veoma brzo. Fudbal je jako kompleksan, neke stvari su se poklopile i epilog je da sam se vratio u Crvenu zvezdu.

Albert Rijera trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijera ima viziju Zvezde u budućnosti

Kako vidite rad sa trenerom Albertom Rijerom?

- Ovo je svakako nešto novo za Srbiju, trener Rijera ima drugačiju filozofiju. Nekima deluje možda konfuzno dosta stvari, ali ja vidim jasnu viziju. Mislim da će vreme najbolje pokazati i da na kraju nije sve i do trenera, ali ako se neke stvari poklope, Zvezda bi mogla da izgleda jako dobro u budućnosti.

Vi ste Zvezdino je dete. Kako sada gledate na rad Omladinske škole i činjenicu da vam u prvom timu društvo pravi veliki broj Zvezdinih klinaca?

- Ne bih želeo da ih izdvajam bilo koga od tih momaka, ali vidim da ima mnogo talentovanih fudbalera. Uvek sam tu za svakog od njih da pomognem koliko mogu, nadam se da razumeju i da cene situaciju u kojoj su. Kad sam ja bio u njihovim godinama, tada je bilo mnogo teže.

1/7 Vidi galeriju Mihailo Ristić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pobednički u Evropu

Bliži se početak Lige konferencije. Crvena zvezda ima jake rivale u grupnoj fazi. Šta očekujete od ovog takmičenja?

- Očekivanja su velika kao i uvek. Zvezda je veliki klub, to je normalna stvar. Fokus je na svakoj sledećoj utakmici i naravno interesuje nas samo pobeda. Nadam se da će nas takav pristup odvesti daleko.

Prvi meč je u Luganu, drugi na Marakani protiv Kopenhagena. Koliko je važan početak u Evropi?

- Svaka utakmica je bitna, ali rekao bih da je kraj važniji.

Mihailo Ristić iz prvog mandata u Crvenoj zvezdi Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sećanje na mladost i Grofa

Radili smo intervju u martu 2016. godine, a tada ste izjavili - Neću da odem iz Zvezde da bi se pisalo da sam otišao. Mlad sam, ne bih da odem pa da sedim na klupi i propadam. Ovde sam u svojoj kući. Još kao klinac, kad sam došao, rekao sam da hoću da ostavim trag ovde, da me pamte zidovi Marakane. Održaću reč! Kako sada gledate na tu izjavu?

- Želeo bih pre da se osvrnem na ceo taj period, nego na samu izjavu. Jako sam mlad bio te 2016. godine da bih razumeo neke stvari oko sebe i kako stvari funkcionišu. Želim da verujem da za sve postoji neki razlog i da je moj put ovakav kakav je sa razlogom.

Miodrag Božović Grof osetio je da biste mogli najviše da pružite na levom boku. Kako gleda sada na sve to i saradnju sa Grofom?



- Bio je u pravu, kako on tako i generalni direktor Zvezdan Terzić, ali ne zbog kvaliteta kao takvog. Moje mišljenje je i dalje da nisam tipičan levi bek.

Znali su šta hoće od Ristića - Zvezdan Terzić i Miodrag Božović Foto: Fk Crvena Zvezda

Krasnodar i gol Zvezdi

U leto 2017. Zvezda vas je prodala u Krasnodar. Šta možete reći o tom klubu, gazdi Sergeju Galickom? Kako ste se osećali u Rusiji?



- Krasnodar je na jako visokom nivou, to sam nažalost shvatio tek kada sam otišao tamo. Uostalom rezultati to potvrđuju, a podsetiću vas da su veoma mlad klub. Prema vlasniku imam stvarno veliko poštovanje, stvarno ima strast prema fudbalu i živi za taj klub. Veoma lepe uspomene nosim i drago mi je što sam imao priliku da budem deo tog kluba u svojoj karijeri.

U leto 2018. Zvezda je igrala protiv Krasnodara u plej-ofu za Ligu Evrope. Dali ste gol Zvezdi u Rusiji, ali pogodak nije priznat. Kako gledate na tu utakmicu i taj gol?



- Obično je u životu tako. Kada najviše želite, ništa vam ne ide od ruke i obrnuto. Iz nekog razloga meni je tu noć prolazilo sve što sam zamislio, iako nisam želeo. Fudbal je surov sport, reći ću samo da mi je drago da taj gol nije priznat, jer da jeste mislim da bi Zvezdina priča poslednjih deset godina bila mnogo drugačija.

Nema žala za SP u Kataru

Posle ste igrali za Spartu iz Praga, francuski Monpelje, Benfiku, zatim Seltu u španskoj La ligi. Kako vidite taj period?

- Ne bih sada želeo da da sumiram celu priču, još je rano. O svakom klubu bih imao dosta toga da kažem, to bi mogao biti intervju za sebe. Verujem da će biti vremena za to u godinama koje dolaze, jer ulazim u poslednju fazu svoje karijere.

Bili ste član reprezentacije Srbije, bili ste na utakmici protiv Portugala u Lisabonu, kada su Orlovi iznenadili i prošli na SP. Nažalost, niste otišli na mundijal u Kataru. Kako ste se tada osećali i da li žalite zbog toga?

- Iskreno, ne žalim! Bio sam stalan član te ekipe, znamo se mi svi. Nisam imao toliki igrački uticaj na taj plasman. Nakon toga sledi period u Benfiki, nisam igrao standardno i ako sam iskren, fudbalski nisam zasluživao da sam na spisku. Uvek se trudim da budem iskren prema sebi, pre svega, ali obično stvari tako ne funkcionišu, nažalost.

Mihailo Ristić na utakmici između Srbije i Rusije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Treba pomoći Veljku Paunoviću

Srpska reprezentacija danas je u velikoj krizi. Nema rezultata, nema ni posete publike na stadionu, videlo se to tokom Lige nacija. Bili ste na širem spisku za te utakmice. Kako pomoći?



- Ne znam kako pomoći, ali mislim da ako to ne uradi Veljko Paunović sa momcima, ne znam onda ko će. Ima mnogo loših stvari, ali ovo je trenutak kada treba ostaviti sve to po strani i zajedno naći način, izlaz iz ove situacije, od selektora, igrača, ljudi u savezu, do javnosti, pa i vas novinara - zaključio je Mihailo Ristić.

Mihailo Ristić je rođen 31. oktobra 1995. u Bijeljini, u Republici Srpskoj i prošao je omladinsku školu Crvene zvezde. U prvom mandatu odigrao je 91 zvaničnu utakmicu i postigao osam golova, pre nego što je 2017. otišao u inostranstvo.

Prošao je Mihailo Ristić više reprezentativnih selekcija Srbije — od mlađih kategorija do seniorskog tima. Igrao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i Ligi nacija, a upisao je sedam utakmica, uz jednu asistenciju.