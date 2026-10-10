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Prednost Lidsu doneo je Džejms Džastin golom u 55. minutu, a izjednačenje Arsenalu Rikardo Kalafijori pogotkom u 62. minutu.

Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Bruno Gimarais u 70. minutu.

Arsenal je drugi na tabeli sa 15 bodova, isto koliko ima i prvoplasirani Mančester siti koji ima i utakmicu manje, dok je Lids peti sa devet bodova.

Arsenal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta, dok će Lids dočekati Mančester junajted.

(Beta)

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