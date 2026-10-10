Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Lids 2:1, u utakmici šestog kola Premijer lige.
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ARSENAL PREŽIVEO DRAMU: Lids šokirao „tobdžije“, a onda je usledio veliki preokret!
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Prednost Lidsu doneo je Džejms Džastin golom u 55. minutu, a izjednačenje Arsenalu Rikardo Kalafijori pogotkom u 62. minutu.
Pobedonosan gol za Arsenal postigao je Bruno Gimarais u 70. minutu.
Arsenal je drugi na tabeli sa 15 bodova, isto koliko ima i prvoplasirani Mančester siti koji ima i utakmicu manje, dok je Lids peti sa devet bodova.
Arsenal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Notingem Foresta, dok će Lids dočekati Mančester junajted.
(Beta)
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