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Ono što je bilo najavljivano sada je ozvaničeno.

Italijanski trener Vinćenco Montela nije više selektor fudbalske reprezentacije Turske, saopštio je Fudbalski savez te zemlje.

Montela je Tursku preuzeo 2023. godine, a debakl na Mundijalu i sva četiri poraza na startu A divizije Lige nacija "poništili" su onaj sjajan nastup i plasman u četvtfinale Eura 2024. godine.

Navodno su Turci zbog otkaza koji su mu uručili morali da mu isplate odštetu od 900.000 evra.

Vreme je za novog čoveka na mestu selektora, a mediji u Turskoj već danima pišu da je prvi favorit Arda Turan (39), nekadašnja igračka zvezda iz ove zemlje i bivši fudbaler Galatasaraja, Barselone i Atletiko Madrida.

On je aktuelni trener Šahtjora iz Donjeca, pod ugovorom je i to će biti ozbiljan problem za Turke u nameri da ga odmah angažuju.

Ukoliko ne uspeju, druga opcija je legendarni Fatih Terim, koji je već obavljao tu funkciju.

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