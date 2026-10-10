Slušaj vest

Robert Prosinečki mogao bi uskoro da preuzme reprezentaciju Bugarske, pošto je, prema pisanju hrvatskog „Jutarnjeg lista“, glavni kandidat za novog selektora.

Hrvatski stručnjak je u petak razgovarao sa rukovodstvom tamošnjeg fudbalskog saveza, a predsednik Georgi Ivanov pozvao ga je na pregovore u Sofiju.

Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Bugari traže trajno rešenje nakon odlaska Aleksandra Dimitrova. Reprezentaciju trenutno vodi Atanas Ribarski, koji bi trebalo da predvodi ekipu i na novembarskim utakmicama protiv Islanda i Estonije, dok bi novi selektor dužnost preuzeo početkom naredne godine.

Prosinečki iza sebe ima bogato iskustvo u reprezentativnom fudbalu, pošto je predvodio Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kirgistan. Na klupi Crvene zvezde sedeo je od kraja 2010. do leta 2012. godine, a sa crveno-belima osvojio je Kup Srbije.

Ipak, njegov dolazak još nije potvrđen. Među kandidatima za selektorsku funkciju pominju se i Aleksandar Janković, nekadašnji trener Zvezde, Brazilac Silvinjo i Rumun Edvard Jordanesku.

Prema istom izvoru, odluka o novom selektoru Bugarske očekuje se do srede.

Ne propustiteFudbalŠOK! ROBERT PROSINEČKI DOBIO OTKAZ IZ BIZARNOG RAZLOGA! Legendarni Hrvat nije pristao na ovo, pa ostao bez posla! Mediji otkrili šta se desilo...
profimedia-0922709521.jpg
FudbalPROSINEČKI PROPAO! Rasulo u firmi, sud pokrenuo hitan postupak protiv legendarnog asa! Robi promovisao zdrav život bez šećera, pa doživeo brodolom
Robert Prosinečki
FudbalROBERT PROSINEČKI IMA NOVI POSAO! Nećete verovati gde je čuveni Hrvat i legenda Zvezde otišao!
Robert Prosinečki
FudbalHAOS U KOMŠILUKU - PROSINEČKI NA ŽESTOKOM UDARU! Reprezentativac Crne Gore zbog "nesportskog i neljudskog" poteza Hrvata poslao otvoreno pismo Savićeviću!
Robert Prosinečki

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir