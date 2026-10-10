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Robert Prosinečki mogao bi uskoro da preuzme reprezentaciju Bugarske, pošto je, prema pisanju hrvatskog „Jutarnjeg lista“, glavni kandidat za novog selektora.

Hrvatski stručnjak je u petak razgovarao sa rukovodstvom tamošnjeg fudbalskog saveza, a predsednik Georgi Ivanov pozvao ga je na pregovore u Sofiju.

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Bugari traže trajno rešenje nakon odlaska Aleksandra Dimitrova. Reprezentaciju trenutno vodi Atanas Ribarski, koji bi trebalo da predvodi ekipu i na novembarskim utakmicama protiv Islanda i Estonije, dok bi novi selektor dužnost preuzeo početkom naredne godine.

Prosinečki iza sebe ima bogato iskustvo u reprezentativnom fudbalu, pošto je predvodio Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kirgistan. Na klupi Crvene zvezde sedeo je od kraja 2010. do leta 2012. godine, a sa crveno-belima osvojio je Kup Srbije.

Ipak, njegov dolazak još nije potvrđen. Među kandidatima za selektorsku funkciju pominju se i Aleksandar Janković, nekadašnji trener Zvezde, Brazilac Silvinjo i Rumun Edvard Jordanesku.

Prema istom izvoru, odluka o novom selektoru Bugarske očekuje se do srede.

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