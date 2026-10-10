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Navijači su prvo izazvali prekid utakmice u 13. minutu, pri rezultatu 0:0, kada su se i igrači Raja povukli ka aut-liniji.

Spiker na stadionu je u 20. minutu objavio da će utakmica biti prekinuta ako se protesti nastave.

Igra je nastavljena u 24. minutu, ali je ubrzo zatim ponovo prekinuta. Igrači i službena lica napustili su teren, dok su navijači uzvikivali parole protiv Prese.

Fudbaleri Raja Oskar Valentin i Isi Palazon razgovarali su sa članovima navijačke grupe "Bukaneros" iza jednog od golova, odakle je dolazio veliki broj bačenih predmeta.

Obe ekipe su se vratile na teren i obavile zagrevanje pre nego što je meč ponovo počeo nakon desetominutne pauze. Međutim, činilo se da je igra ponovo prekinuta samo nekoliko sekundi kasnije, kada je na teren bačeno još predmeta.

Sudija je razgovarao sa policijom, a zatim i sa trenerima i predstavnicima klubova na sredini terena, i potom dao znak ekipama da napuste teren. Igrači Bilbaa aplaudirali su svojim navijačima, a među navijačima Raja nalazio se i veliki broj gostujućih pristalica.

Bila je to prva prvenstvena utakmica Raja u sezoni na domaćem terenu u Valjekasu, četvrtini Madrida poznatoj po levičarskoj orijentaciji, nakon što su gradske vlasti zatvorile stadion zbog bezbednosnih razloga.

Tim je bio primoran da utakmice kao domaćin igra u drugom delu grada, Leganesu, nakon što su lokalne vlasti oduzele klubu dozvolu za korišćenje stadiona zbog njegovog dotrajalog i, navodno, nebezbednog stanja.

Većina navijača Raja bojkotovala je utakmice u Leganesu.

Navijači Raja su takođe uzvikivali parole protiv Prese tokom prijateljske utakmice odigrane na tom stadionu prošle nedelje, a u svečanoj loži pojavili su se grafiti sa porukom: "Presa, odlazi odmah".

Presa je dugo bio nepopularan među navijačima Raja otkako je preuzeo klub 2011. godine.

Regionalni ministar sporta Marijano de Pako pozvao je na smirenost dan pre utakmice, dodajući u objavi na društvenim mrežama da će "Rajo dobiti stadion koji zaslužuje".

(Beta)