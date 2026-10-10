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Fudbaleri Hajduka savladali su Dinamo Zagreb rezultatom 2:1 u velikom derbiju hrvatskog prvenstva na Poljudu, iako su gosti prvi stigli do prednosti. Splićani su uspeli da preokrenu rezultat i osvoje tri velika boda, čime su se popeli na čelo tabele.

Dinamo je poveo u 22. minutu preko Diona Drene Belje, koji je posle skoka sa nekoliko metara savladao Tonija Silića. Ipak, radost gostiju trajala je svega dva minuta, pošto je Skot Mekena postigao autogol i vratio Hajduk u meč.

1/6 Vidi galeriju Fudbaleri Dinama iz Zagreba Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Potpuni preokret usledio je u 59. minutu, kada je Abduli Sanjang postigao prelep pogodak sa ivice kaznenog prostora. Gambijac je preciznim udarcem pogodio malu mrežu nakon povratne lopte Mikelea Šega i izazvao erupciju oduševljenja na Poljudu.

Hajduk je tokom većeg dela utakmice bio bolji rival, ali je Dinamo u samom finišu imao veliku priliku da izbegne poraz. Beljo je u poslednjim sekundama glavom pogodio stativu, pa su domaći uz dosta sreće sačuvali prednost.

Dodatnu neizvesnost doneli su i veoma teški vremenski uslovi, pošto je obilna kiša značajno otežavala igru, a lopta je često zastajala u barama na terenu.

Hajduk sada ima 19 bodova i nalazi se na prvom mestu prvenstva Hrvatske, sa tri boda više od Dinama, koji ima utakmicu manje.

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