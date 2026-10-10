RADNIČKI 1923 - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Kragujevac došli po nove bodove, domaćin spremio odgovor
Fudbalsi Radničkog 1923 i Crvene zvezde igraju meč 11. kola Super lige Srbije.
SASTAVI
RADNIČKI: Lijeskić – Kuzmanović, Hilu, Marjanović, Nikčević - Ristić - Sise, Glavčić Živković, Ba - Buhta
CRVENA ZVEZDA: Mateus – Gudelj, Lukasen, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Kostov, Handel – Čam, Ristić, Nijang.
Zvezda ide po nove bodove - Krajugevčani spremili odgovor
Fudbalere Crvene zvezde očekuje gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu, u okviru 11. kola Superlige Srbije. Crveno-beli žele da nastave borbu za vrh tabele, ali ih na stadionu „Čika Dača“ čeka domaćin koji će pokušati da iskoristi prednost svog terena i pomrsi planove favoritu.
Zvezda u Kragujevac stiže sa jasnim ciljem – da osvoji sva tri boda, dok Radnički želi da pred svojim navijačima pokaže da može da se nosi sa najboljim ekipama u zemlji. Očekuje se zanimljiv duel u kojem će svaki detalj imati značaj.