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17:23

Zvezda ide po nove bodove - Krajugevčani spremili odgovor

Fudbalere Crvene zvezde očekuje gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu, u okviru 11. kola Superlige Srbije. Crveno-beli žele da nastave borbu za vrh tabele, ali ih na stadionu „Čika Dača“ čeka domaćin koji će pokušati da iskoristi prednost svog terena i pomrsi planove favoritu.

Zvezda u Kragujevac stiže sa jasnim ciljem – da osvoji sva tri boda, dok Radnički želi da pred svojim navijačima pokaže da može da se nosi sa najboljim ekipama u zemlji. Očekuje se zanimljiv duel u kojem će svaki detalj imati značaj.