Fudbaleri Đenove pobedili su na svom terenu Fiorentinu 2:1, u utakmici šestog kola Serije A, i tako zabeležili svoj prvi trijumf u italijanskom prvenstvu ove sezone.
Fudbal
OSMAJIĆ ZAPALIO ĐENOVU: Crnogorac načeo Fiorentinu, pao prvi trijumf u Seriji A
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Prednost Đenovi doneo je Milutin Osmajić golom u osmom minutu, a vođstvo je uvećao Žunior Mesijas pogotkom u 15. minutu.
Konačan rezultat postavio je kapiten Đenove Hoan Vaskes autogolom u 73. minutu.
Oba kluba imaju po četiri boda - Đenova zauzima 17. mesto na tabeli, dok se Fjorentina nalazi na 18. poziciji.
Đenova će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Rome, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Komo.
(Beta)
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