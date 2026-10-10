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Prednost Đenovi doneo je Milutin Osmajić golom u osmom minutu, a vođstvo je uvećao Žunior Mesijas pogotkom u 15. minutu.

Konačan rezultat postavio je kapiten Đenove Hoan Vaskes autogolom u 73. minutu.

Oba kluba imaju po četiri boda - Đenova zauzima 17. mesto na tabeli, dok se Fjorentina nalazi na 18. poziciji.

Đenova će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Rome, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Komo.

(Beta)

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