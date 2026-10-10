Slušaj vest

Bajern Minhen se provukao protiv Augzburga, Nojer napravio dve velike greške, a čak četiri gola Bavaraca su poništena!

Fudbaleri Bajerna iz Minhena remizirali su sa Augzburgom rezultatom 2:2 u petom kolu Bundeslige, u utakmici koja je donela pravi spektakl, velike greške i neverovatnu dramu u završnici.

Domaćin je poveo već posle pet sekundi igre, kada je Felhauer iskoristio katastrofalnu grešku Manuela Nojera i postigao najbrži gol u istoriji Bundeslige.

Bajern je izjednačio u 55. minutu preko Saibarija, ali je Rodrigo Ribeiro devet minuta kasnije ponovo doneo prednost Augzburgu, nakon još jedne loše reakcije Nojera. Konačnih 2:2 postavio je Natanijel Braun u 77. minutu, posle sjajne akcije gostiju.

Bavarci su tokom utakmice imali čak četiri poništena gola zbog ofsajda, a posebno je dramatično bilo u 96. minutu, kada je pogodak Gnabrija poništen nakon što je lopta već završila u mreži.

Bajern je tako upisao drugi remi u prvih pet kola Bundeslige, nakon što je prethodno odigrao nerešeno i protiv Šalkea.

Bundesliga, 5. kolo

Petak:

Borusija Dortmund – Verder Bremen 2:2 (0:0)

Svenson 80, Šloterbek 85 – Rajs 88. Filkrug 90+3

Subota:

Augsburg – Bajern Minhen 2:2 (1:0)

Felhauer 1, Rodrigo 64 - Saibari 55, Braun 80

Hofenhajm – Hamburger SV 2:3 (1:1)

Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4

Majnc – Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)

Sasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrič 5, Šik 9, Kvanza 55, Dijabi 65

Paderborn – Štutgart 0:2 (0:1)

Šabo 25, Furih 83

Union Berlin – Elversberg 1:0 (0:0)

Burku 81

18:30 RB Lajpcig – Ajntraht Frankfurt

Nedelja:

15:30 FK Keln – Borusija Menhengladbah

17:30 Frajburg – Šalke

BONUS VIDEO: