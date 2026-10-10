PREMIJER LIGA! Čelsi deklasirao Bornmut, Petrović pet puta vadio loptu iz mreže, Henderson blistao! (VIDEO)
Fudbaleri Čelsija ostvarili su ubedljivu pobedu protiv Bornmuta rezultatom 5:1, a u centru pažnje našao se srpski golman Đorđe Petrović, koji je čak pet puta morao da vadi loptu iz mreže protiv nekadašnjeg kluba.
Čelsi je odlično otvorio utakmicu, a Džordan Henderson je već u drugom minutu zatresao mrežu. Samo minut kasnije pogodio je i Morgan Rodžers, dok je Žoao Pedro sa dva gola u drugom poluvremenu dodatno uvećao prednost domaćina. Henderson je u 70. minutu spektakularnim slobodnim udarcem postavio konačnih 5:1.
Pedro je tako stigao do pet pogodaka u šest kola Premijer lige i trenutno je prvi strelac takmičenja. Čelsi je ujedno prekinuo niz od tri utakmice bez pobede.
Aston Vila i Brentford odigrali su 2:2 u uzbudljivom meču. Gosti su poveli preko Jegora Jarmoljuka, ali su Nikolas Džekson i Džon Mekgin preokrenuli rezultat. Konačan ishod postavio je Kristofer Ajer u 79. minutu.
Brajton je nastavio sa odličnim partijama i slavio na gostovanju Sanderlendu sa 2:0. Strelci su bili Maksim de Kujper i Žuem Hađam u nadoknadi vremena. Brajton je veći deo drugog poluvremena igrao sa igračem manje nakon isključenja Paskala Strujika, ali je ipak sačuvao prednost i stigao do 13 bodova, uz gol-razliku 18:5.
Premijer liga, 6. kolo
Arsenal - Lids 2:1 (0:0)
Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55
Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)
Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)
Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)
Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)
18:30 Mančester Junajted - Totenhem
Nedelja
15.00 Hal - Everton
15.00 Kristal Palas - Notingem Forest
17:30 Liverpul - Mančester Siti
Ponedeljak
21.00 Koventri - Njukasl
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