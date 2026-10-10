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Alehandro Grimaldo je doveo Atletiko u vođstvo u 33. minutu, a izjednačio je Lukas Boje sa penala u šestom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

Alaves je u 61. minutu ostao sa igračem manje na terenu pošto je Anhel Peres dobio crveni karton, da bi pobedu Atletiku doneo Kristijan Romero pogotkom u 87. minutu.

Atletiko je zabeležio šestu pobedu u sezoni i drugi je na tabeli sa 19 bodova, odnosno ima dva boda manje uz meč više od prvoplasirane Barselone. 

Alaves je i dalje šesti tim Primere sa 11 osvojenih bodova.

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