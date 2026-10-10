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Veliki okršaj obeležili su pljusak, katastrofalno stanje terena i čak 105 minuta borbe, u kojoj je domaćin na kraju odneo sva tri boda.

Kiša je počela da pada od prvog minuta i vrlo brzo pretvorila teren u vodenu površinu, što je značajno otežalo igru obema ekipama. Dinamo je prvi stigao do prednosti u 24. minutu, kada je Dion Drena Beljo zatresao mrežu Hajduka.

Ipak, radost gostiju nije dugo trajala. Samo nekoliko minuta kasnije, defanzivac Dinama MekKena nespretno je reagovao i postigao autogol, pa su Splićani stigli do izjednačenja.

U nastavku susreta uslovi za igru postajali su sve teži. Lopta se zaustavljala u vodi, dodavanja su bila neprecizna, a fudbaleri su sve češće morali da se oslanjaju na dugačke lopte i fizičku borbu.

Hajduk je takve okolnosti iskoristio u 59. minutu. Šego je odložio loptu za Sanjanga, koji je šutirao, a lopta je ponovo zakačila MekKenu i završila u mreži za preokret i vođstvo domaćina od 2:1.

U završnici je pljusak dodatno pojačao, a teren je postao gotovo nemoguć za normalnu igru. Susret je obeležio veliki broj prekida, dok su fudbaleri sve teže uspevali da kontrolišu loptu.

Dinamo je ipak imao veliku priliku da izbegne poraz. Dion Drena Beljo je u samom finišu šutirao glavom, ali je lopta pogodila stativu, pa je Hajduk uspeo da sačuva prednost i upiše ogromnu pobedu protiv najvećeg rivala.

Poljud je tako slavio veliki trijumf u derbiju koji će se pamtiti po preokretu, dramatičnoj završnici i vremenskim uslovima koji su fudbal pretvorili u pravu borbu za svaki metar terena.