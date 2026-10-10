Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog i šabačke Mačve remizirali su rezultatom 2:2 u utakmici 11. kola Superlige Srbije.

Domaćin je na Banovom brdu vodio sa 2:0 nakon samo sedam minuta, ali mu ni to nije bilo dovoljno da trijumfuje.

Čukarički - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mačva je takođe imala šta da ponudi ove večeri, a do kraja prvog poluvremena je Mitar Ergelaš smanjio zaostatak gostiju iz Šapca.

Nervozni kapiten Čuke Marko Docić je u 73. minutu zaradio drugi žuti karton i omogućio Mačvi potpuni povratak, pošto je u Stefan Čolović u 80. minutu iskoristio brojčanu prednost za 2:2.

Mogla je Mačva i do potpunog preokreta u finišu, jer je napadala sa igračem više i imala par prilika, ali je Čukarički preživeo i sačuvao makar bod.

Ne propustiteFudbalPOTOP NA POLJUDU: Hajduk srušio Dinamo u vodenom ludilu, derbi trajao 105 minuta!
Hajduk - Dinamo
FudbalATLETIKO IZBEGAO KIKS U ZAVRŠNICI: Romero pogodio mrežu Alavesa za veliko slavlje Madriđana
Alehandro Grimaldo
FudbalPREMIJER LIGA! Čelsi deklasirao Bornmut, Petrović pet puta vadio loptu iz mreže, Henderson blistao! (VIDEO)
Đorđe Petrović potpisao za Bornmut
Ostali sportoviMAKS JE NEZAUSTAVLJIV: Verstapen osvojio 50. pol poziciju u karijeri
Maks Verstapen

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir