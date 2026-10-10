U uzbudljivoj utakmici Superlige Srbije, Čukarički i Mačva završili su sa 2:2, iako je domaćin vodio 2:0.
remi
SUPERLIGA SRBIJE! Čukarički prosuo 2:0 protiv Mačve!
Slušaj vest
Fudbaleri Čukaričkog i šabačke Mačve remizirali su rezultatom 2:2 u utakmici 11. kola Superlige Srbije.
Domaćin je na Banovom brdu vodio sa 2:0 nakon samo sedam minuta, ali mu ni to nije bilo dovoljno da trijumfuje.
Čukarički - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Mačva je takođe imala šta da ponudi ove večeri, a do kraja prvog poluvremena je Mitar Ergelaš smanjio zaostatak gostiju iz Šapca.
Nervozni kapiten Čuke Marko Docić je u 73. minutu zaradio drugi žuti karton i omogućio Mačvi potpuni povratak, pošto je u Stefan Čolović u 80. minutu iskoristio brojčanu prednost za 2:2.
Mogla je Mačva i do potpunog preokreta u finišu, jer je napadala sa igračem više i imala par prilika, ali je Čukarički preživeo i sačuvao makar bod.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši