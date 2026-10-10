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Fudbaleri Čukaričkog i šabačke Mačve remizirali su rezultatom 2:2 u utakmici 11. kola Superlige Srbije.

Domaćin je na Banovom brdu vodio sa 2:0 nakon samo sedam minuta, ali mu ni to nije bilo dovoljno da trijumfuje.

1/9 Vidi galeriju Čukarički - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mačva je takođe imala šta da ponudi ove večeri, a do kraja prvog poluvremena je Mitar Ergelaš smanjio zaostatak gostiju iz Šapca.

Nervozni kapiten Čuke Marko Docić je u 73. minutu zaradio drugi žuti karton i omogućio Mačvi potpuni povratak, pošto je u Stefan Čolović u 80. minutu iskoristio brojčanu prednost za 2:2.

Mogla je Mačva i do potpunog preokreta u finišu, jer je napadala sa igračem više i imala par prilika, ali je Čukarički preživeo i sačuvao makar bod.

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