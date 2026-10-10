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Fudbaleri Šangaj Šenhue, koje predvodi Vladan Milojević, deklasirali su Junan Jukun rezultatom 7:1 u 27. kolu kineske Superlige i tako upisali drugi uzastopni trijumf.

Ekipa srpskog stručnjaka ostvarila je ubedljivu pobedu protiv petoplasiranog tima prvenstva, a najzaslužniji za goleadu bio je Rafael Ratao, koji je postigao het-trik i stigao do 19 pogodaka u sezoni. Ispred njega na listi strelaca ostao je samo Tati Maritu, napadač upravo Junana.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Junan je uspeo da izjednači na 1:1 preko Klebera, ali je nakon toga usledila potpuna dominacija Šangaja. U strelce su se upisali Si Pengei, Jin Šunkai, Vang Hajian i Liu Čengju.

Milojevićev tim trenutno zauzima osmo mesto na tabeli, sa četiri boda manje od petoplasiranog Junana. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola, pa će završnica biti prilika da srpski trener proceni na koga može da računa u nastavku projekta u Kini.

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