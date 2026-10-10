Kristijano Ronaldo se vraća u reprezentaciju Portugala! Predsednik saveza otkrio je da je dogovor postignut za njegov povratak.
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ŠOK U SVETU FUDBALA: Ronaldo se vraća, Portugal objavio vest koja je odjeknula! Predsednik saveza o skandalu!
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Predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa otkrio je da bi Kristijano Ronaldo već u novembru mogao ponovo da zaigra za nacionalni tim.
Prema njegovim rečima, postignut je dogovor između Saveza, selektora Žorža Žezusa i igrača reprezentacije da se legendarni napadač vrati u ekipu.
Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia
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- Savez, trener Žorž Žezus i igrači su postigli dogovor: želimo Kristijana Ronalda nazad. On je takođe željan da se vrati, pa ga očekujemo već u novembru. Kristijano je najbolji igrač svih vremena - poručio je Proensa.
Povratak jednog od najboljih fudbalera u istoriji tako bi mogao da bude jedna od glavnih tema uoči narednih obaveza Portugala, dok navijači čekaju da ponovo vide Ronalda u dresu nacionalnog tima.
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