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Predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa otkrio je da bi Kristijano Ronaldo već u novembru mogao ponovo da zaigra za nacionalni tim.

Prema njegovim rečima, postignut je dogovor između Saveza, selektora Žorža Žezusa i igrača reprezentacije da se legendarni napadač vrati u ekipu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

- Savez, trener Žorž Žezus i igrači su postigli dogovor: želimo Kristijana Ronalda nazad. On je takođe željan da se vrati, pa ga očekujemo već u novembru. Kristijano je najbolji igrač svih vremena - poručio je Proensa.

Povratak jednog od najboljih fudbalera u istoriji tako bi mogao da bude jedna od glavnih tema uoči narednih obaveza Portugala, dok navijači čekaju da ponovo vide Ronalda u dresu nacionalnog tima.

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