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Fudbaleri Lugana savladali su Lucern rezultatom 4:0 u 10. kolu šampionata Švajcarske i tako na najbolji način najavili duel sa Crvenom zvezdom u Ligi konferencija.

Švajcarski tim nalazi se u sjajnoj formi, pošto posle 10 odigranih utakmica ima devet pobeda i jedan remi, bez ijednog poraza. Uz to, Lugano je postigao čak 31 gol, što dovoljno govori o njegovoj napadačkoj snazi.

1/10 Vidi galeriju Radnički 1923 - Crvena zvezda, 11. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Domaćin je poveo već u 12. minutu preko Danijela Santosa, a na drugi pogodak čekalo se do nastavka, kada je Ruben Dantas zatresao sopstvenu mrežu.

Santos je u 81. minutu svojim drugim golom povisio na 3:0, da bi Derek Monkada u 87. minutu postavio konačan rezultat i potvrdio ubedljiv trijumf Lugana.

Crvenu zvezdu tako u četvrtak od 18.45 časova očekuje ozbiljan izazov na gostovanju ekipi koja je u dosadašnjem delu sezone pokazala da se nalazi u izuzetnoj formi.

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