Slušaj vest

Fudbaleri Lugana savladali su Lucern rezultatom 4:0 u 10. kolu šampionata Švajcarske i tako na najbolji način najavili duel sa Crvenom zvezdom u Ligi konferencija.

Švajcarski tim nalazi se u sjajnoj formi, pošto posle 10 odigranih utakmica ima devet pobeda i jedan remi, bez ijednog poraza. Uz to, Lugano je postigao čak 31 gol, što dovoljno govori o njegovoj napadačkoj snazi.

Radnički 1923 - Crvena zvezda, 11. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Domaćin je poveo već u 12. minutu preko Danijela Santosa, a na drugi pogodak čekalo se do nastavka, kada je Ruben Dantas zatresao sopstvenu mrežu.

Santos je u 81. minutu svojim drugim golom povisio na 3:0, da bi Derek Monkada u 87. minutu postavio konačan rezultat i potvrdio ubedljiv trijumf Lugana.

Crvenu zvezdu tako u četvrtak od 18.45 časova očekuje ozbiljan izazov na gostovanju ekipi koja je u dosadašnjem delu sezone pokazala da se nalazi u izuzetnoj formi.

Ne propustiteFudbalRADNIČKI 1923 - CRVENA ZVEZDA: Konačno - zatresla se mreža na "Čika Dači"
FK Crvena zvezda
FudbalSIN LEGENDARNOG ZVEZDINOG STRANCA ZAIGRAO U ŠKOLI CRVENO-BELIH! Igra zajedno sa naslednicima Lalatovića i Mrkele
cz-ben2.jpg
FudbalOVAJ PODATAK FAVORIZUJE ZVEZDU U LIGI KONFERENCIJE: Mogu li crveno-beli do evropskog trofeja?!
zvezda-partizan-derbi-39249.JPG
FudbalKONAČNO! Nakon duge pauze Zvezda se vraća na teren: Evo gde možete gledati prenos utakmice iz Kragujevca!
zvezda-radnicki-52606.JPG

BONUS VIDEO:

00:50
fudbaleri Partizana ispred juga nakon poraza Izvor: MONDO