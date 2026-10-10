Drama na Old Trafordu: Totenhem izjednačio protiv Mančester junajted u nadoknadi, uprkos crvenom kartonu.
6. kolo
LUDNICA! Drama u Londonu: Totenhem šokirao Mančester junajted u nadoknadi!
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Fudbaleri Mančester junajteda i Totenhema remizirali su rezultatom 1:1 u šestom kolu Premijer lige, pošto su gosti do boda stigli golom u sudijskoj nadoknadi.
Junajted je poveo u 73. minutu preko Brajana Mbeuma, koji je iskoristio asistenciju Mateusa Kunje i doneo prednost domaćinu.
Totenhem je od 78. minuta igrao sa desetoricom, nakon što je Rodrigo Bentankur dobio crveni karton, ali je uprkos tome uspeo da izbegne poraz. Dominik Solanke je u 90+2. minutu zatresao mrežu i postavio konačnih 1:1.
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