Slušaj vest

Strelci za Barselonu u osmom kolu Primere bili su Entoni Gordon u drugom, Gabrijel Žezus u 30. i Žil Kunde u 73. minutu.

Barselona je prva na tabeli sa 24 boda, dok je Hetafe na 13. poziciji sa osam osvojenih bodova.

Fudbaleri Barselone će u narednom kolu Primere gostovati Betisu, a Hetafe će dočekati Rajo Valjekano.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPOTOP NA POLJUDU: Hajduk srušio Dinamo u vodenom ludilu, derbi trajao 105 minuta!
Hajduk - Dinamo
FudbalATLETIKO IZBEGAO KIKS U ZAVRŠNICI: Romero pogodio mrežu Alavesa za veliko slavlje Madriđana
Alehandro Grimaldo
FudbalZVEZDA SILNA PRED LUGANO: Crveno-beli slomili Radnički na "Čika Dači"
FK Crvena zvezda
FudbalOSMAJIĆ ZAPALIO ĐENOVU: Crnogorac načeo Fiorentinu, pao prvi trijumf u Seriji A
Đenova

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir