Fudbaleri Barselone zabeležili su i osmu pobedu u španskoj Primeri, pošto su na svom terenu slavili protiv Hetafea sa 3:0.
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Strelci za Barselonu u osmom kolu Primere bili su Entoni Gordon u drugom, Gabrijel Žezus u 30. i Žil Kunde u 73. minutu.
Barselona je prva na tabeli sa 24 boda, dok je Hetafe na 13. poziciji sa osam osvojenih bodova.
Fudbaleri Barselone će u narednom kolu Primere gostovati Betisu, a Hetafe će dočekati Rajo Valjekano.
(Beta)
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