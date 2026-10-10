“Da li znate šta sam uradio na poluvremenu (smeh)? Čestitke mojim igračima na pobedi. Tokom ovih nedelja sam stalno ponavljao koliko je važno da pobedimo posle reprezentativne pauze. Tamo su drugi treneri, drugačije instrukcije, a nekada morate neke stvari da im stavite u glavu.

Nekada se trudimo da zakomplikujemo fudbal, ali je on jednostavan. Nismo rešavali situacije jedan na jedan u prvom poluvremenu. U drugom nismo želeli samo da rizikujemo, ali o tome smo pričali na poluvremenu i to je dalo rezultata”, kazao je Rijera u izjavi za Arenu sport.