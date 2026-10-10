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Autobus sa fudbalerima i stručnim štabom Famosa u jednom trenutku je sleteo sa kolovoza, a incident je izazvao veliku zabrinutost. Srećom, iz Hrasnice stižu ohrabrujuće vesti – nijedan igrač nije povređen, dok je vozač zadobio samo lakše ugruvanosti.

Iako su svi fudbaleri prošli bez povreda, stres i šok nakon nesreće ostavili su posledice. U takvim okolnostima ekipa nije bila u stanju da nastupi na utakmici, pa su se članovi kluba nakon incidenta uputili nazad kući.

Povodom ovog događaja oglasio se i FK Goražde, koji je zvanično potvrdio da se susret neće odigrati u predviđenom terminu.

„Obaveštavamo javnost, navijače i sportsku javnost da se utakmica između Goražda i Famosa odlaže. Do odlaganja je došlo zbog saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala ekipa Famosa na putu prema Goraždu. Zbog svih okolnosti i stanja u kom se ekipa nalazi, utakmica se neće odigrati u planiranom terminu. Novi datum odigravanja biće naknadno utvrđen i objavljen čim se za to steknu svi uslovi“, saopštili su iz Goražda, uz zahvalnost na razumevanju.

Najvažnije je da su fudbaleri Famosa prošli bez povreda, dok će novi termin odigravanja utakmice biti poznat naknadno.