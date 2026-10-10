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Peti po redu Mundijal prijateljstva okupio je brojne legende, a jedno od najvećih imena koje se pojavilo među gostima u Ulcinju bio je Dejan Dejo Savićević.

Dejo je stigao na promociju filma o Momčilu Moci Vukotiću, a kasnije je biranim rečima govorio o legendi Partizana.

- Imao sam tu privilegiju da sam poznavao Mocu, čak sam jednom igrao protiv njega. Bilo je 1973. godine, Partizan je gostovao u Podgorici, bio sam na klupi. Ušao sam nekoliko minuta, ali se sećam, bio je vrhunski igrač. To se moglo videti u filmu i nisam ja video boljeg igrača i onog koji je više dao Partizanu nego što je dao Moca Vukotić. Prava legenda i mislim da ga je u čitavom filmu Dragan Džajić najbolje opisao kakav je igrač. U komunikaciji je bio otvoren za razgovor, voleo je malo više da se šali i što pamtim, voleo je taj cigar, voleo je da puši. Bili smo u reprezentaciji, zajedno sarađivali i mogu sve najlepše da kažem o njemu.

Zatim se osvrnuo i na sam festival.

- Ja sam tek danas došao, imao sam svoja službena putovanja i sastanke UEFA. Došao sam pred ovaj film i vidim da ima dosta ljudi koje sam i pre gledao i koji su sada tu.

1/5 Vidi galeriju Dejan Savićević na Mundijalu prijateljstva Foto: Kurir Sport

Govorio je i o odnosu sa ostalim fudbalerima Partizana.

- Rivalitet je postojao na terenu, a ja sam bio na drugoj, crveno-beloj strani, ali kad govorimo i igračima ovakvog kalibra, kakav je bio Moca, Džaja, Šeki, Piksi, mnogi drugi sa Partizanove strane sa Moca, Nenad, Peđa kasnije, Savo Milošević i ostali... Igrali smo zajedno u reprezentaciji. Kasnije kad završite karijeru, zaborave se i neke možda nesuglasice na terenu, utakmice, postajemo stariji, zreliji. Skoro sa svim partizanovcima sam dobro, od Stanojkovića, do Spasića, Nađa, Miloševića i ostalih. Nikad nisam imao tu vrstu problema, posebno po završetku karijere.

Dotakao se i o rezultatima Crne Gore u poslednje vreme.

- Svaki početak je težak, imali smo taj blagi pad. U jednom momentu je bilo dosta povređenih igrača. Nemamo veliki roster igrača, uvek je bilo šest ili sedam povređenih igrača. Negde smo i dan danas u hendikepu, Mirko je imao problema dok nije ukapirao kako treba i može da igra. Našao je pravi modus i evo pobedili smo. Ključna je bila ta prva utakmcia protiv Kipra, koju smo preokrenuli, od tog gola je sve krenulo na bolje. Četvrta utakmica je bila teška, osetio se umor, nemamo mi igrače koji igraju standardno u svojim klubovima. Imamo možda pet ili šest, nema tog igrača u Evropi koji može u 11 dana odigrati četiri utakmice i 90 minuta. To se osetilo protiv Jermenije, gde su napravili probleme. Platili smo danak maloj minutaži igrača u klubovima. Ostvarili smo sjajan rezultat, 10 bodova posle četiri utakmice. Zadovoljan bi bio i sa sedam, ali sad je sve u našim nogama. Nadam se da ćemo imati bolju zdravstvenu situaciju, jer su nam falili dva najbolja motorička, trkačka igrača. Posle prve utakmice se povredio Vukotić, koji bi mogao dosta. Sa ta tri igrača bismo bili bolji. Na kraju možemo biti zadovoljni i nadam se da ćemo moći da računamo na još nekoga. Nadam se da pobedom protiv Letonije da će poslednja utakmici biti rekreativna. Pokazali smo protiv Kipra da smo bolji. Oni su iz prvog udarca dali taj gol. Kažem i za ovakav uspeh treba malo sreće. Mi smo je imali - zaključio je Savićević.

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