Fudbaleri Lajpciga pobedili su na svom terenu Ajntraht sa ubedljivih 6:0, u utakmici petog kola nemačke Bundeslige.
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ŠESTICA ZA PAMĆENJE: Lajpcig ponizio Ajntraht, Nkunku režirao potpuni debakl
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Lajpcig je upisao treću pobedu od početka sezone i sada je peti na tabeli sa devet bodova, dok je Ajntraht na 13. mestu sa pet bodova na svom kontu.
Pobednik ovog meča rešen je u prvom poluvremenu kada su igrači domaćeg tima četiri puta pogodili mrežu Ajntrahta. Sve je počelo u prvom minutu golom Ezekila Banzuzija, a potom je Kristofer Nkunku postigao tri pogotka, u petom, 41. i 44. minutu.
Na 5:0 povisio je Antonio Nusa u 54. minutu, a konačan rezultat postavio je Tidam Gomis u 89. minutu.
Fudbaleri Lajpciga će u narednom kolu gostovati minhenskom Bajernu, dok će Ajntraht dočekati Keln.
(Beta)
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