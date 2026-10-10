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Lajpcig je upisao treću pobedu od početka sezone i sada je peti na tabeli sa devet bodova, dok je Ajntraht na 13. mestu sa pet bodova na svom kontu.

Pobednik ovog meča rešen je u prvom poluvremenu kada su igrači domaćeg tima četiri puta pogodili mrežu Ajntrahta. Sve je počelo u prvom minutu golom Ezekila Banzuzija, a potom je Kristofer Nkunku postigao tri pogotka, u petom, 41. i 44. minutu.

Na 5:0 povisio je Antonio Nusa u 54. minutu, a konačan rezultat postavio je Tidam Gomis u 89. minutu.

Fudbaleri Lajpciga će u narednom kolu gostovati minhenskom Bajernu, dok će Ajntraht dočekati Keln.

(Beta)

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