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Vinisijus Žunior našao se u centru ogromnog incidenta nakon što mu je poništen pogodak, a zatim mu je pokazan direktan crveni karton zbog povlačenja protivničkog igrača za kosu!

Brazilac nije mogao da sakrije nevericu zbog odluke sudije, a teren je napustio u potpunom šoku, dok su ga saigrači odvlačili da ne prebije sudiju.

Umesto da proslavi pogodak, zvezda Reala doživela je pravi košmar u utakmici koja je dobila potpuno neočekivan obrt.

Pogledajte tu scenu:

Ovaj incident bacio je senku na duel dva španska kluba, a ostaje da se vidi kako će isključenje jedne od najvećih zvezda uticati na nastavak susreta.