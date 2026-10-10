Potpuni haos na utakmici između Real Madrida i Viljareala!
Fudbal
NEVEROVATAN HAOS NA BERNABEU: Vinisijusu poništen gol, pa dobio direktan crveni karton zbog poteza koji je šokirao sve!
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Vinisijus Žunior našao se u centru ogromnog incidenta nakon što mu je poništen pogodak, a zatim mu je pokazan direktan crveni karton zbog povlačenja protivničkog igrača za kosu!
Brazilac nije mogao da sakrije nevericu zbog odluke sudije, a teren je napustio u potpunom šoku, dok su ga saigrači odvlačili da ne prebije sudiju.
Umesto da proslavi pogodak, zvezda Reala doživela je pravi košmar u utakmici koja je dobila potpuno neočekivan obrt.
Pogledajte tu scenu:
Ovaj incident bacio je senku na duel dva španska kluba, a ostaje da se vidi kako će isključenje jedne od najvećih zvezda uticati na nastavak susreta.
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